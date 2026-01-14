حلم مُوسيقي يتحقق .. محمود ماجد يكشف أسرار وكواليس «ده صوت إيه ده» | شاهد

كشف المؤلف والممثل محمود ماجد عن كواليس فيلمه الجديد «ده صوت إيه ده»، مؤكدًا أن فكرة تقديم عمل يعتمد على الموسيقى كانت حلمًا يراوده منذ فترة طويلة، رغم ما واجهه من تحديات خلال مراحل التنفيذ.

وأوضح ماجد، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، أن التحضيرات الأولى للفيلم بدأت عام 2020، إلا أن التصوير توقف لفترة، قبل أن يعود فريق العمل لاستكماله والانتهاء منه.

وقال محمود ماجد: «أنا طول عمري نفسي أعمل فيلم، وبحب الغُنا جدًا، لكن المشكلة إني ما بعرفش أغني، واضطريت أتدرب على الغُنا علشان أقدر أقدم التجربة دي بالشكل اللي كنت متخيله».

وأشار إلى أن الفيلم يُعد تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة له، معربًا عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه بالعمل مع النجم أشرف عبد الباقي، قائلًا: «العمل مع النجم أشرف عبد الباقي كان حلمًا واتحقق».

واختتم محمود ماجد حديثه بالتأكيد على سعادته بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، متمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه، وأن تحقق التجربة صدى إيجابيًا لدى المشاهدين.