وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد وحدة الأحياء لمتابعة تطبيق معايير الاعتماد وجودة الخدمات

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، جولة تفقدية بوحدة الأحياء الصحية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بمعايير الاعتماد والجودة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية ورفع كفاءتها.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتورة رانية عزيز، مدير إدارة سلامة المرضى، والدكتورة إيناس الضبع، مدير إدارة الغردقة الصحية، والدكتور عبد الفتاح جمال، مدير وحدة الأحياء، إلى جانب الأستاذة هناء محمد، مفتشة تمريض الرعاية الأساسية.

وشملت الجولة تفقد مختلف أقسام الوحدة، حيث اطلع وكيل الوزارة على سير العمل بالعيادات، وغرف التطعيم، والصيدلية، وأماكن انتظار المواطنين، كما راجع السجلات الطبية والإدارية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن انتظام تقديم الخدمة الصحية بالشكل اللائق.

كما تابع مدى التزام الفرق الطبية والإدارية بتطبيق سياسات مكافحة العدوى وإجراءات السلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، في إطار الحرص على توفير بيئة صحية آمنة داخل المنشآت الصحية.

وخلال الجولة، استمع الدكتور إسماعيل العربي إلى آراء عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، ووجه بسرعة تلافي أي ملاحظات، والعمل المستمر على تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بمعايير الاعتماد والجودة، بما يسهم في تقديم رعاية صحية آمنة ومتكاملة تليق بالمواطن المصري.