البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا
قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمشاركة 22 شركة .. افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
محمد صبيح

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تم افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وذلك بهدف زيادة المعروض من السلع وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

ويشارك في السوق 22 شركة من شركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب نحو 8 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق 40 باكية، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، بما يتيح تنوعًا كبيرًا في السلع المطروحة ويسهم في خدمة أكبر عدد من المواطنين بالمنطقة والمناطق المحيطة بها.

ويشمل السوق كافة السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السمنة، والزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والبيض، وغيرها من السلع الغذائية، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 10% و20% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزارة أن سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة يأتي ضمن منظومة متكاملة من الأسواق والمعارض التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، ويعزز من قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية بسهولة ويسر.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان توافرها بشكل مستمر.

التموين التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية إمبابة 22 شركة من شركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

جمال شعبان

الزعل بيموت.. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو

صورة أرشيفية

اللجنة الأولمبية تعلن مشاركة مصر في ألعاب البحر المتوسط وتبدأ الاستعدادات

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

