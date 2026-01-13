قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أرباح وحوافز.. وزير التموين يدعم العاملين بشركة السكر ويراجع استعدادات موسم القصب

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، برئاسة الدكتورة نيفين جامع، رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة استعدادات الشركة والمصانع التابعة لها، وبحث موقف بدء موسم إنتاج السكر من محصول القصب، وانتظام سير العمل بالشركة.

شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي

وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركة السكر والصناعات التكاملية تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي للدولة، لما لها من دور محوري في إنتاج سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة أداء الشركة ومصانعها التابعة، ودعم خطط التطوير ورفع الكفاءة بما يحقق الاستدامة ويعزز القدرة الإنتاجية.

ووجّه الوزير رسالة تقدير خاصة إلى العاملين بالشركة ومصانعها التابعة، مثمنًا ما يبذلونه من جهود مخلصة خلال موسم التوريد والإنتاج، ومؤكدًا أن عمال الشركة هم العنصر الأساسي لنجاح المنظومة، وأن الوزارة حريصة على صون حقوقهم ومستحقاتهم وتحسين بيئة العمل، تقديرًا لدورهم الوطني في تأمين احتياجات السوق المحلي من السكر، خاصة خلال الفترات الحرجة والمواسم ذات الطلب المرتفع.

وشدد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية العنصر البشري وضرورة الارتقاء بكافة عناصر المنظومة، وفي هذا الإطار وفي استجابة سريعة وافق مجلس إدارة شركة السكر اليوم في الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على تعديل بعض المزايا الهامة المقدمة لصالح العاملين بالشركة ومصانعها التابعة، وعلى رأسها زيادة بدل الوجبة الى 1500جنيه شهريا بدلا من 1000 جنيه، وزيادة الأرباح والحوافز السنوية للعاملين لتكون 45 شهرا بدلا من 42 شهرا، وزيادة الحافز لكافة العاملين بجميع الفئات 25% من أساس المرتب، كما تم الموافقة على تقديم العلاج لجميع العاملين بالمركز الطبي الرئيسي بالحوامدية.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة بعض النقاط ومنها زيادة البدل النقدي، وزيادة الحافز الإضافي، إضافة الى دراسة مقترح زيادة مكافأة نهاية الخدمة.

كما اكد الدكتور شريف فاروق على عقد اجتماعات دورية مع السادة ممثلي العمال بالمصانع التابعة لشركة السكر وبالتنسيق مع السيد ممثل العاملين وعضو مجلس الإدارة المنتخب، كما وجه الوزير بسرعة انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الخميس الموافق 15 يناير لتصديق الجمعية العامة علي القرارات التي تم اتخاذها اليوم.

جاء الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، و مصطفي إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير ، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وا

حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما شارك من جانب شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية أعضاء مجلس الإدارة وهم المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والأستاذ محمد السيد العضو المنتدب للقطاعات المالية والإدارية، والمهندس إيهاب محمد عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ، والأستاذ خضر سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل العاملين.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية شركة السكر والصناعات التكاملية

