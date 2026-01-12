قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
أخبار التوك شو| رسالة عاجلة من لميس الحديدي.. وطلب لـ أحمد موسى على الهواء.. وتحذيرات الأرصاد
وزير الإنتاج الحربي: جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا على رأس أولوياتنا
قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر
الإسعاف نقلت شيرين فين؟.. تامر أمين يكشف المستور عن حالة شيرين ومنير وهاني شاكر
نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد
ليفربول يكتسح بارنسلي برباعية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
«أونلاين».. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 مجانًا
السيد القصير: مجلس النواب الحالي نموذج متنوع يعكس توجهات الجمهورية الجديدة
بسبب طريقة التعامل.. تفاصيل تقدم سلوى عثمان بشكوى ضد مخرجة أب ولكن
نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد مبكرا بعد تلقيه ظرفا مغلقا
بالقانون.. إجازة وضع مدفوعة للأم العاملة وضوابط صارمة للتبليغ وعقوبات رادعة للمخالفين
محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع حملات هيئة سلامة الغذاء المكبرة وإدارة التموين والتجارة الداخلية

بهنساوي : حملات مكثفة لتوعية مالكي المحال للحصول على تراخيص المحال العامة

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، نتائج الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وادارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية ومتابعة المعروض من السلع داخل المحال والمطاعم والسوبر ماركت، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة التداول، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تسلل أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك انطلاقاً من توجيهات اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين 

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك، مشددًا على أن صحة المواطن وسلامة غذائه تمثلان خطًا أحمر لا يسمح بتجاوزه، وأن المدينة لن تتهاون مع أي تاجر أو منشأة تخالف القوانين أو تستهين بالمعايير الصحية، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة المواطنين واستقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور إسلام بهنساوي بالجهود المكثفة التي تبذلها فرق الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد وادارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة بورفؤاد بالتنسيق مع ادارة المتابعة والمركز التكنولوجي لاصدار تراخيص المحال العامة، مثمنًا دورهم في تنفيذ الحملات الميدانية بكل حسم ودقة، وما يبذلونه من عمل متواصل لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.

وعلى صعيد آخر، وجه رئيس مدينة بورفؤاد العاملين بالمركز التكنولوجي المتطور لإصدار تراخيص المحال العامة خلال الحملات المكبرة بضرورة تقديم التوعية لأصحاب المحال حول أهمية الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة للحصول عليها، ومنحهم مهلة زمنية محددة لسرعة التقديم على تراخيص المحال العامة، لإتاحة الفرصة أمامهم لتوفيق أوضاعهم، حتى لا يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإغلاق المحلات المخالفة.

واختتم الدكتور إسلام بهنساوي ، بأن الحملات المكثفة تهدف إلى ضمان التزام جميع المحلات بالمتطلبات القانونية، وتعزيز بيئة الأعمال الرسمية،حيث تقوم اللجان بالتفتيش على المحلات للتأكد من استيفائها لشروط التراخيص، بما في ذلك سلامة المبنى، واشتراطات النظافة، وصحة البيئة، موجهاً بضرورة قيام مالكي المحال العامة بسرعة التوجه للمركز التكنولوجى الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة بمدينة بورفؤاد لاستخراج تراخيص المحال العامة وفقاً للقانون الجديد رقم 154 لسنة 2019 .

