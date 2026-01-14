علي جمعة: الوحي الإلهي نزل على الأنبياء بثلاثة أشكال

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله اصطفى من عباده الأنبياء وخصهم بالوحي، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ [الشورى: 51].

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الوحي الإلهي كان للأنبياء على ثلاثة أشكال: الأول: أن يوحي إليهم بإيصال الكلمات والأوامر والنواهي مباشرة إلى قلوبهم، وقد يكون ذلك بالرؤيا أيضا؛ فهذا الشكل هو كلام الله لنبيه مباشرة.

والثاني: أن يكلم الله نبيه من وراء حجاب، كما كان حال موسى عليه السلام.

والثالث: أن يرسل ملك الوحي، وهو جبريل عليه السلام، إلى أنبيائه فيوحي إليهم ما يشاء من شرائع سبحانه.

وقد ذكر ابن كثير هذه الأشكال فقال: «هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب».

وقوله تعالى ﴿أو من وراء حجاب﴾ كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام؛ فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: «ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا»، كذا جاء في الحديث، وكان قد قتل يوم أحد، ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله عز وجل: ﴿أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء﴾ كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» [تفسير ابن كثير].

وقد أكرم الله نبيه بأشكال الوحي الثلاثة، فكلمه مباشرة؛ فإن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله عنها: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا» [رواه البخاري ومسلم].

وكلمه من وراء حجاب ليلة الإسراء والمعراج: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى* أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ المُنتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ المَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ [النجم: 1-16].