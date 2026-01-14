بعد اختياره وكيلا لإسكان النواب.. مختار همام يكشف خطة عمله لخدمة المواطنين

أسفرت انتخابات لجنة الإسكان بمجلس النواب ، عن انتخاب النائب مختار همام مرسي وكيلا للجنة الإسكان بمجلس النواب .

وقال النائب الدكتور مختار همام، عقب فوزه بوكالة لجنة الإسكان إنه لديه خطة عمل واضحة تجاه تطوير هذا الملف بشكل كامل قائمة على عدد من المحاور، ومنها مقترحات لتعديل بعض القوانين أو مشروعات لعدد من القوانين تدفع هذا القطاع الهام إلى النمو بشكل أكبر، و كذلك خدمة المواطنين بعيدا عن الروتين و التعقيدات.

وأشار النائب مختار همام، إلى عدد من الموضوعات التي ستكون لها أولوية خلال المرحلة المقبلة ومنها التصالح في مخالفات البناء ، وقانون البناء الموحد والعمل على ازالة أي تحديات تواجه المواطنين والمستثمرين في المدن العمرانية الجديدة، وكذلك ما يتعلق بقوانين الايجار القديم وتملك الأراضي بالمدن الجديدة وتراخيص البناء والتعاون القوي بين المحليات و الإسكان في ترخيص البناء وتقديم خدمات البنية التحتية بشكل أيسر من كهرباء ومياه و غيرها .

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيكون من ضمن الاهداف الرئيسية لعمله خلال الفترة المقبلة، هو تبسيط الإجراءات القانونية والتراخيص لتقليل زمن إنجاز المشاريع و العمل على ايجاد آليات لضغط البرامج الزمنية لتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة واتاحة الأراضي باسعار مناسبة .

وأكد النائب مختار همام ، على أهمية وجود شفافية و عدالة في طرح الأراضي السكنية و تطبيق أنظمة الشكاوى والمقترحات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين .