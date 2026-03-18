جلال جيد يدير لقاء الأهلي والترجي

قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم المغربي جلال جيد لإدارة مباراة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



مدرب الأهلي يستقر على مصطفى شوبير كحارس أساسي في لقاء العودة أمام الترجي

واستقر ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي أمام الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك بعد فترة طويلة من التدوير بين محمد الشناوي وشوبير خلال المباريات السابقة حسب قرار من توروب.

ويستعد الأهلي للثأر وحسم التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في لقاء العودة بالقاهرة، مستغلا عامل الأرض بعد غياب الجماهير بقرار من الفيفا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.