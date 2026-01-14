مصدر لبناني: اعتداءات إسرائيل وعدم تعاون حزب الله يعرقلان المرحلة الثانية لحصر السلاح

أفاد مصدر عسكري لبناني مسؤول بأن الجيش اللبناني يقيّم الواقع بين نهري الأولي والليطاني من الناحية اللوجستية ،مضيفا " بناء على التقييم سيضع الجيش تصورا للمرحلة الثانية لحصر السلاح".

وقال المصدر عسكري لبناني المسؤول في تصريحات له : يجب تزامن الجهد العسكري بالمرحلة 2 مع جهود سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف: اعتداءات إسرائيل وعدم تعاون بيئة حزب الله قد يعرقلان تنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح والتي تستوجب توافقات وطنية وتوفير مساعدات للجيش.

وتابع المصدر: إذا لم يتوفر بديل لليونيفيل فقد نشهد احتكاكات بين جيشي لبنان وإسرائيل "، مشيرا إلى أن الجيش يحتاج إلى تجنيد 4 آلاف فرد بعد انسحاب قوات اليونيفيل.

وأكمل المصدر ذاته : عززنا حواجزنا في كل المناطق لمنع نقل السلاح شمال الليطاني ونصادر ما نعثر عليه.

وزاد : يوجد ضباط من النظام السوري السابق في لبنان لكن لا تنظيم لهم أو غرفة عمليات ؛ وأوقفنا ضباطا من النظام السوري السابق ولم تظهر التحقيقات أنهم يعدون لتحركات

وأردف : لا تحضيرات أمنية تهدد الدولة السورية انطلاقا من الأراضي اللبنانية

ولفت الى أنه تم توقيف - منذ بداية العام - 160 شخصا ينتمون إلى تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية ، بجانب مصادرة مخدرات بقيمة ملياري دولار وتدمير 22 معملا لإنتاجها.