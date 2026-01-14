الإسكندرية : إزالة عدد من حالات تعد علي اراضي الدولة وبناء عشوائي

نفذت الاجهزة التنفيذية بالإسكندرية ، حملة موسعة لإزالة التعديات والبناء علي املاك الدولة والبناء العشوائي المخالف للتخطيط العمراني ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الاولي للموجه 28 لازالة التعديات وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .



وذكر حي شرق بالاسكندرية ، ان الادارات المعنية بالحي شنت حملة بالتنسيق مع مديرية الامن، تم خلالها إزالة عدد 13 حالة بناء ومتغير مكاني مخالف عبارة عن هناجر واسوار بمساحة 3400 م ، وشملت الحملة المناطق الآتية ، خورشيد القبلية سكة وعزبة الموظفين الجديدة وعزبة سكينة الجديدة بنطاق الحي .



وتمكن حي اول العامرية ، من هدم وازالة بناء وتعديات على أرض املاك الدولة واسترداد قطعه ارض املاك بمساحة 1397 م بالطريق الصحراوى امام منطقة السفن ، وتكسير وهدم حوائط دور بعقار بدون ترخيص كائن بنجع مطراوى ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشن حي اول المنتزة ، حملة بالظهير الريفي للحي اسفرت عن ، إيقاف 3 أعمال بناء مخالف في المهد عبارة عن شدتين خشبيتين لصب سملات الدور الأرضي لعقارين وأعمال تشوينات لمواد بناء ورفعها بواسطة ونش لتقفيل أعمدة الدور السادس المصبوبة حديثا بدون ترخيص 3 عقارات بعزبة محسن ، وفك شدة خشبية مخالفة لعقار بمنطقة المراغي ، والتحفظ علي كمية من الاخشاب وحديد التسليح ومعدات البناء ، وأُحيلت جميع المخالفات للإدارة الهندسية لإستكمال الإجراءات القانونية .



وتهيب رئاسة حي اول المنتزة، بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، وتؤكد استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لكافة الممارسات غير القانونية، والتعامل بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون ترخيص في مهدها.