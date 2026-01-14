قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
محافظات

الإسكندرية : إزالة عدد من حالات تعد علي اراضي الدولة وبناء عشوائي

الإسكندرية : إزالة عدد من حالات تعد علي اراضي الدولة وبناء عشوائي ضمن الموجه 28 للازالات
الإسكندرية : إزالة عدد من حالات تعد علي اراضي الدولة وبناء عشوائي ضمن الموجه 28 للازالات
أ ش أ

 نفذت الاجهزة التنفيذية بالإسكندرية ، حملة موسعة لإزالة التعديات والبناء علي املاك الدولة والبناء العشوائي المخالف للتخطيط العمراني ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الاولي للموجه 28 لازالة التعديات وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .


وذكر حي شرق بالاسكندرية ، ان الادارات المعنية بالحي شنت حملة بالتنسيق مع مديرية الامن، تم خلالها إزالة عدد 13 حالة بناء ومتغير مكاني مخالف عبارة عن هناجر واسوار بمساحة 3400 م ، وشملت الحملة المناطق الآتية ، خورشيد القبلية سكة وعزبة الموظفين الجديدة وعزبة سكينة الجديدة بنطاق الحي .


وتمكن حي اول العامرية ، من هدم وازالة بناء وتعديات على أرض املاك الدولة واسترداد قطعه ارض املاك بمساحة 1397 م بالطريق الصحراوى امام منطقة السفن ، وتكسير وهدم حوائط دور بعقار بدون ترخيص كائن بنجع مطراوى ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


وشن حي اول المنتزة ، حملة بالظهير الريفي للحي اسفرت عن ، إيقاف 3 أعمال بناء مخالف في المهد عبارة عن شدتين خشبيتين لصب سملات الدور الأرضي لعقارين وأعمال تشوينات لمواد بناء ورفعها بواسطة ونش لتقفيل أعمدة الدور السادس المصبوبة حديثا بدون ترخيص 3 عقارات بعزبة محسن ، وفك شدة خشبية مخالفة لعقار بمنطقة المراغي ، والتحفظ علي كمية من الاخشاب وحديد التسليح ومعدات البناء ، وأُحيلت جميع المخالفات للإدارة الهندسية لإستكمال الإجراءات القانونية .


وتهيب رئاسة حي اول المنتزة، بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، وتؤكد استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لكافة الممارسات غير القانونية، والتعامل بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون ترخيص في مهدها.

الاجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملة موسعة لإزالة التعديات البناء علي املاك الدولة البناء العشوائي المخالف للتخطيط العمراني

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

