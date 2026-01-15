قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يناير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 15 يناير 2026: انتبه لصحتك

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 15 يناير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 15 يناير 2026

قد تنتظرك مسؤوليات جديدة في العمل، وستختبر هذه المسؤوليات قدرتك على التحمل، قد تواجه علاقتك العاطفية بعض المشاكل الجادة التي تتطلب معالجة متأنية. انتبه لصحتك. 

توقعات برج الحمل صحيا 

 قد يُعاني بعض كبار السن من اضطرابات في النوم، توخَّ الحذر عند استخدام الدرج، يجب على النساء توخي الحذر عند رفع الأشياء الثقيلة، سيتعافى بعض الأطفال من الحمى الفيروسية، وستكون بصحة جيدة لممارسة الرياضات الخطرة.

توقعات برج الحمل عاطفيا 

يُعدّ النصف الثاني من اليوم بالغ الأهمية للعشاق الجدد، حيث يُمكنك التفكير في أفكار لتطوير العلاقة، يُمكنك مناقشة علاقتك مع والديك للحصول على موافقتهم، أما المتزوجون، فعليهم الحذر من السماح لأي طرف ثالث بالتدخل في شؤون العلاقة، كما يُمكنك أيضًا التقدم لخطبة من تُعجب به في النصف الأول من اليوم.. 

برج الحمل اليوم مهنيا

 عليك الحفاظ على علاقة ودية مع كبار المسؤولين اليوم، سيجد العاملون في مجالات الإلكترونيات، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والمحاسبة، والإعلام، والقانون، والإدارة فرصًا لتطوير مهاراتهم، سيتلقى الطلاب المنتظرون للقبول في الدراسات العليا أخبارًا سارة. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

سترث بعض النساء جزءًا من العقار، سيقدم بعض الأشخاص مساعدة مالية لصديق محتاج، كما يُعدّ النصف الثاني من اليوم مناسبًا للتبرع للأعمال الخيرية.

برج الحمل حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

بريطانيا

بريطانيا تغلق سفارتها مؤقتا في طهران

دونالد ترامب

ترامب: إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدا

أرشيفية

بسبب التوترات في إيران.. إعلام عبري: فتح ملاجئ إضافية في مدينة بئر السبع المحتلة

بالصور

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية

تدشين أصغر تويوتا سوبرا في العالم بلمسة طلابية جريئة في طوكيو| صور

أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا

طريقة عمل الوافل والمقادير الصحيحة

طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل

‏رينو فيلانت 2027 أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة

رينو فيلانت
رينو فيلانت
رينو فيلانت

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد