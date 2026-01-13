قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026.. تغلّب على المشاكل

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

تغلّب على مشاكل علاقتك العاطفية بالتواصل الفعّال التزامك في العمل سيؤدي إلى نموّك المهني، ورغم وجود رخاء، إلا أن صحتك قد تواجه بعض المشاكل اليوم

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

قد تحدث بعض المشاكل المتعلقة بالأنا، قد يتأثر حبيبكِ أيضًا بصديق أو قريب، مما قد يُسبب بعض المشاكل، عليكِ أن تُحسني الاستماع إليه. اقضي وقتًا أطول مع شريككِ، قد تُفضل بعض النساء إنهاء علاقة عاطفية سامة.

توقعات برج الثور صحيًا

مارس تمارين التمدد قبل النوم وحافظ على روتين هادئ قبل النوم، إذا شعرت بالتعب، استرح دون قلق واطلب المساعدة البسيطة من أحد أفراد عائلتك، العادات الصغيرة الثابتة، مثل النوم الكافي ولحظات الهدوء، ستحافظ على قوتك وتجعل كل يوم أسهل وأكثر لطفًا.  

توقعات برج الثور مهنيًا

سيبحث بعض المهنيين عن فرص جديدة، حيث ينتظر المهندسين، ومختصي الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والمصارف مقابلات عمل جديدة أما رجال الأعمال في قطاعات الإلكترونيات، والنقل، وقطع غيار السيارات، والإكسسوارات، فسيجدون فرصًا لتوسيع أعمالهم.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

قد تفكر في شراء أو بيع عقار جديد. يُعدّ النصف الثاني من اليوم مناسباً لشراء سيارة جديدة أو أثاث للمنزل، كما يُعدّ اليوم مناسباً لحلّ مشكلة مالية مع أحد الأشقاء سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المروجين لتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق جديدة.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

المستشار هشام بدوي

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الصلاة

ما حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها؟.. عالم بالأوقاف يجيب

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

