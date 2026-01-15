قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير البريطاني يغادر إيران برفقة جميع موظفي السفارة
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال
3 عبادات تعادل قيام الليل.. لا تفوت أفضل ثواب يوم الإسراء والمعراج
الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»
الخطر يتزايد.. الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
تعرضنا للظلم.. أول تعليق من حسام حسن بعد الهزيمة أمام السنغال
إيران تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات
أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
بالصور

لأول مرة.. شيفرولية سبارك الكهربائية تصل مصر رسميًا - أسعار ومواصفات

شيڤروليه سبارك الكهربائية
شيڤروليه سبارك الكهربائية
كريم عاطف

أعلنت شيفروليه في مصر، عن الإطلاق الرسمي لأول سيارتين كهربائيتين بالكامل من شيڤروليه في السوق المصري، من بينها سبارك الكهربائية (EUV) ACTIV.

تعد شيڤروليه سبارك الكهربائية (EUV) نقطة تحول حقيقية في عالم التنقل اليومي؛ إذ تدخل السوق المصرية للمرة الأولي بتصميم جريء وعصري، مع الجمع بين العملية اليومية والشخصية المميزة التي تضفي طابعاً فريداً على تجربة القيادة.

كما تقدم شيڤروليه سبارك الكهربائية EUV  مفهومًا عصريًا للتنقل الكهربائي موجّهًا للشباب، مع مدى قيادة يصل إلى 360 كيلومترًا وفقًا لمعيار NEDC، لتكون خيارًا عمليًا وفعالًا للاستخدام اليومي داخل المدن، مع قيمة تنافسية ضمن فئتها.

ويعكس التصميم الخارجي لسبارك الكهربائية طابعًا ديناميكيًا وعصريًا، مع خطوط انسيابية مميزة، ولوحة زخرفية أنيقة، وقضبان سقف تضيف لمسة تصميمية مميزة، إلى جانب عجلات ألمنيوم قياس 16 بوصة، والمصابيح الأمامية والخلفية أوتوماتيكية LED مع إضاءة نهارية DRL تعزز من شخصية السيارة الجريئة والمتفردة.

وتوفّر المقصورة الداخلية مزيجًا من الراحة والتكنولوجيا، مع مقاعد مكسوة بالجلد، مرايا جانبية كهربائية مدفأة وقابلة للطي، مقعد سائق كهربائي قابل للتعديل في 6 وضعيات، وشاشة معلومات وترفيه قياس 10.1 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية TFT قياس 8.8 بوصة، إلى جانب نظام دخول ذكي بدون مفتاح، وتكييف أوتوماتيكي، وأربعة منافذ USB.

وتتمتع سبارك الكهربائية (EUV)، بحزمة متكاملة من تجهيزات الأمان، تشمل كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية، أربع وسائد هوائية، أنظمة ABS وEBD وESC، نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، نظام تثبيت السرعة، ومساحات أوتوماتيكية، وإضاءة ترحيبية أوتوماتيكية، وخاصية Follow Me Home، وإطار احتياطي.

وتأتي وسبارك الكهربائية (EUV)، مدعومة بضمان شامل لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، وضمان للبطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر، وخدمة المساعدة على الطريق مجانا لمدة 3 سنوات، مع مركز اتصال متاح على مدار الساعة، ما يعكس التزام مجموعة منصور بتقديم تجربة امتلاك متكاملة ومستقرة.

أما عن سعر السيارة سبارك الكهربائية (EUV) ACTIVفتاتي بسعر 899,000 جنيه مصري .

