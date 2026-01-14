قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قبل صدام السنغال.. تركيز عالٍ داخل معسكر الفراعنة وتحفظ تكتيكي منتظر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

يواصل المنتخب المصري استعداداته الأخيرة لمواجهة نظيره السنغالي، في اللقاء المقرر إقامته اليوم الأربعاء بالمغرب، وسط حالة من التركيز والانضباط داخل معسكر الفراعنة، في ظل سعي الجهاز الفني للخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرص المنتخب وتكسر قوة المنافس.

أجواء مثالية ومران أخير قبل المعركة

كشف أحمد عويس، الناقد الرياضي، أن معسكر المنتخب يشهد أجواءً إيجابية للغاية، حيث أدى اللاعبون مرانهم الأخير، ضمن التحضيرات النهائية للمواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى وجود احتمالية لهطول أمطار أثناء المباراة، وهو ما قد يفرض تحديات إضافية على الفريقين.

المنتخب المصري

حسام حسن يراهن على الاستقرار الفني

وأوضح أن المدير الفني للمنتخب المصري، الكابتن حسام حسن، يميل إلى الدفع بنفس التشكيل الذي خاض مواجهة كوت ديفوار، مع اعتماد أسلوب يتسم بالحذر الدفاعي والانضباط الخططي.

مفاتيح اللعب.. السرعة والمرتدات

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعوّل بشكل كبير على سرعة محمد صلاح وعمر مرموش في الهجمات المرتدة، مؤكدًا أن تحقيق نتيجة إيجابية من شأنه التأثير نفسيًا على لاعبي المنتخب السنغالي، الذين يعتمدون على محاولات الاستفزاز داخل الملعب.

هدف البداية.. شباك نظيفة وفرض الأسلوب

وأكد على أن أسلوب لعب منتخب السنغال قريب من طريقة كوت ديفوار، خاصة في الشق الهجومي، مشددًا على أن المنتخب المصري يسعى لفرض شخصيته داخل الملعب وعدم انتظار تحركات المنافس، معتبرًا أن الخطوة الأولى نحو الانتصار تكمن في عدم استقبال أي أهداف.

المنتخب المصري السنغال المغرب

