أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية
فلسطين ترحب بجهود مصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة
السفارة الإيطالية بالقاهرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان اتفاقية لدعم الصحة الإنجابية
ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
رياضة

‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
علا محمد

علق الإعلامي إبراهيم فايق ، علي مباراة منتخب مصر والسنغال اليوم ، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم بمدينة طنجة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"‏يارب نصرك".

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان الفراعنة حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.

على المستوى الدولي، غالبًا ما كانت مواجهة صلاح وماني حافلة باللحظات الحاسمة، حيث تفوق ماني في كثير من المواقف المصيرية.

ويُشار إلى أن السنغالي يتفوّق على صلاح من حيث الإنجازات الدولية، إذ يشارك في نسخته السادسة من البطولة مقابل الخامسة لصلاح، وقد تواجه الثنائي في نهائيين سابقين.

ومن أبرز تلك المواجهات كان نهائي 2021، عندما سجّل ماني ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح السنغال لقبها الأول، بعد أن أضاع صلاح ركلة حاسمة في الوقت الأصلي.

الإعلامي إبراهيم فايق إبراهيم فايق منتخب مصر السنغال نصف نهائي أمم أفريقيا استاد ابن بطوطة كأس أمم أفريقيا 2025 كوت ديفوار

