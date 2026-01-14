قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عقب فوزه برئاسة لجنة النقل.. النائب وحيد قرقر: اجتماعات مقبلة لتحديد أجندة العمل

وحيد قرقر
وحيد قرقر
حسن رضوان

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فوزه برئاسة لجنة النقل في دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب، هو تكليف يعتز به من زملائه النواب باللجنة، موجها الشكر للهيئة البرلمانية لحزبه مستقبل وطن التى اختارته للترشح في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وقال قرقر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية، إن اللجنة ستواصل دورها في تبنى ومناقشة كافة ملفات قطاع النقل في مصر خلال دور الانعقاد الأول.

وأوضح أن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتحديد أجندة عملها في دور الانعقاد الأول، بعد الاستماع إلي كافة آراء النواب أعضاء اللجنة، حول أبرز الأولويات والقضايا المطلوب دراستها باللجنة، بالتنسيق مع الحكومة.

وأشار قرقر، إلي أن هدف اللجنة من دراسة ملفات وقضايا ملف النقل هو استكمال مسيرة التنمية التى تشهدها البلاد فى ذلك القطاع الهام، مشيرا إلى أن ما شهده قطاع النقل والمواصلات من طفرة خلال السنوات الماضية يعد إنجازا يحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وتابع: علينا استكمال تلك الجهود وتعظيم الاستفادة منها والعمل على أن يشعر بها كل مواطن على أرض مصر.

وأضاف: نستهدف النجاح في تذليل أى عقبات أمام إنجازات ومشروعات النقل، حتى يشعر كافة المواطنين بتلك الانجازات على أرض الواقع في كل مكان.

ووجه الشكر مرة ثانية لحزب مستقبل وطن والأمين العام النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، علي ثقته في ترشيحه، متعهدا ببذل كل ما يستطيع من جهد للنجاح في تحمل تلك المسئولية.

