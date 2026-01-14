عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ الوادي الجديد يتابع موقف منظومة التتبع للسيارات الحكومية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف منظومة التتبع للسيارات الحكومية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

وشدد الزملوط على الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع لمراقبة الالتزام بالسرعات المقررة بكافة السيارات الحكومية، وعرض تقرير يومي بالمخالفات التي يتم رصدها لعدم الالتزام بالسرعة وتجاوزها؛ حفاظًا على سلامة الأرواح، موجهًا بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتابعة الدورية لكفاءة عمل أجهزة المنظومة.