رغم النجاح المستمر .. إليسا: انا عندي هوس إني أبقى رقم واحد دايما

تحدثت الفنانة إليسا عن حرصها الشديد على تقديم اغانى مختلفة تتاسب جميع الأذواق دائما ، ختى تحافظ على نجاحها المستمر والأرقام الكبيرة التى تحققها اغانيها عبر المنصات الموسيقية.

وقالت إليسا خلال لقائها فى برنامج “إنعكاس” ، انها تملك هوس النجاح وتحب دائما ان تكون رقم واحد على الساحة الغنائية وليست رقم اتنين ، بذلك تذاكر جيدا اعمالها التى تقدمها ، معلقة: “انا عندى عقدة انى اكون رقم ٢ لذلك بشتغل جيدا وبخاف انى اتراجع”.

وعن امكانية زواجها ، قالت إليسا انها قررت ان لا تفكر مطلقا فى الزواج وانها تركت الفكرة تماما.

أعمال إليسا

وكانت طرحت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة “ماتخذلنيش” من فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذى طرح مؤخرا فى دور العرض السينمائية.

الأغنية تأتي كإعادة لأجواء الرومانسية التي ارتبطت بالجزء الأول من الفيلم الذي عرض قبل أكثر من 24 عامًا.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".