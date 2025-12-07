قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
كيف يتفكر الإنسان ويكون الفكر لله؟..على جمعة يوضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إليسا ومروان خوري يحييان حفلا غنائيا في أبوظبي.. 1 فبراير

بوستر حفل إليسا ومروان خوري
سعيد فراج

تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي مع الفنان مروان خوري، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 1 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات الشتاء. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل إليسا ومروان خوري، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

بوستر حفل إليسا ومروان خوري 

أعمال إليسا 

تستعد الفنانة إليسا لإطلاق أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" المقرر عرضه في دور السينما في 11 نوفمبر  2025.

الأغنية تأتي كإعادة لأجواء الرومانسية التي ارتبطت بالجزء الأول من الفيلم الذي عرض قبل أكثر من 24 عامًا.

 الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

أعمال مروان خوري

قال الفنان مروان خوري إنه ينتظر الكثير من الأعمال الغنائية التى تطرح على مدار العام.

وأضاف مروان خوري فى تصريحات ل"عرب وود"، أنه انتهى من تلحين وتأليف كلمات ٣ أغاني جديدة الفنانة إليسا ، بعد أغنية “كله وهم” ، ومن المنتظر أن يطرحوا خلال الفترة القادمة.

سيارة المصفحة VIP1
