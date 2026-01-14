​أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استمرار فعاليات انعقاد برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

الأوقاف تواصل تنفيذ برنامج المنبر الثابت بمساجد الوادي الجديد



​وأكدت مديرية الأوقاف، أن البرنامج يستهدف مناقشة القضايا المعاصرة التي تمس حياة المواطنين من خلال لقاءات مشتركة تجمع بين أئمة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر صحيح الدين بأسلوب ميسر يقدم إجابات واضحة وشافية لتساؤلات الجمهور.

وأشارت المديرية إلى أن اللقاءات أكدت على الالتزام بالمنهج الوسطي والذي يعد الدرع الواقي للمجتمع، مما يستوجب ضرورة استقاء المعلومات الدينية من مصادرها الرسمية المتمثلة في مؤسسات الدولة الدينية، مع التشديد على مواصلة تكثيف هذه الجهود لضمان وصول الفكر المستنير لجميع أطياف المجتمع.