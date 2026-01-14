قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقوق الإنسان بالنواب تجتمع لبدء رسم خريطة العمل التشريعي بعد فوز طارق رضوان بالرئاسة
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قيادي بالجبهة الشعبية: التوافق الفلسطيني في القاهرة يمثل أملًا حقيقيًا لشعب غزة

غزة
غزة
محمود محسن

أشاد مروان عبد العال القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالدور المؤثر الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة ستظل عنصرًا محوريًا في دعم الجهود الفلسطينية، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأوضح عبد العال أن الدعم يجب أن يكون متعدد المستويات، يشمل الإطار الدولي والفلسطيني الداخلي والمجتمع المدني الفلسطيني، لضمان نجاح اللجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اختيار الأسماء والكفاءات لإدارة اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الشقاق والانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحظى بدعم شامل من كل الأطراف الفلسطينية.

وأكد أن الدور المصري كان محوريًا في هذا السياق، نظرًا لحياديته وثقة الفصائل في قدرته على التعامل مع الجميع من نفس المنطلق، دون تمييز بين طرف وآخر.

وتابع، أنّ هذا التوافق الفلسطيني في القاهرة وبداية عمل اللجنة يمثل بداية أمل حقيقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الدعم الدولي والفلسطيني لضمان استقرار القطاع، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وذكر، أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية لبناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وإعادة اللحمة الوطنية بين مختلف الفصائل.

مروان عبد العال فلسطين القضية الفلسطينية المجتمع المدني الفلسطيني الفصائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

النفط

استقرار توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 عند 1.4 مليون برميل يوميا

رويترز: التدخل العسكري الأمريكي في إيران قد يبدأ خلال الـ 24 ساعة القادمة

رويترز: التدخل العسكري الأمريكي في إيران قد يبدأ خلال الـ 24 ساعة القادمة

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تؤكد أن 2025 كان أحد أشد الأعوام حرارة

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

‏أرخص 5 سيارات كهربائية بمصر.. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏

جوزة الطيب وجل الصبار.. 10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد