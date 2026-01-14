قيادي بالجبهة الشعبية: التوافق الفلسطيني في القاهرة يمثل أملًا حقيقيًا لشعب غزة

أشاد مروان عبد العال القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالدور المؤثر الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة ستظل عنصرًا محوريًا في دعم الجهود الفلسطينية، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأوضح عبد العال أن الدعم يجب أن يكون متعدد المستويات، يشمل الإطار الدولي والفلسطيني الداخلي والمجتمع المدني الفلسطيني، لضمان نجاح اللجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اختيار الأسماء والكفاءات لإدارة اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الشقاق والانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحظى بدعم شامل من كل الأطراف الفلسطينية.

وأكد أن الدور المصري كان محوريًا في هذا السياق، نظرًا لحياديته وثقة الفصائل في قدرته على التعامل مع الجميع من نفس المنطلق، دون تمييز بين طرف وآخر.

وتابع، أنّ هذا التوافق الفلسطيني في القاهرة وبداية عمل اللجنة يمثل بداية أمل حقيقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الدعم الدولي والفلسطيني لضمان استقرار القطاع، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وذكر، أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية لبناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وإعادة اللحمة الوطنية بين مختلف الفصائل.