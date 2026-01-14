فيفى عبده توجه رسالة لـ «شيرين» : لو مش عندى شغل كنت قعدت تحت رجليكي

وجّهت الفنانة فيفى عبده رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة التى تصدّرت محركات البحث.

وشاركت فيفى عبده جمهورها فيديو جديد عبر حسابها بموقع انستجرام ، وقالت من خلاله: “شيرين يا حبيبتى انا بحبك اوى ووحشتيني اوى ولازم ترجعى لجمهورك انا عايزاكى قوية انتى جدعة وبنت بلد قومى ومتخليش حد يكسرك انتى فنانة كبيرة اوى الناس كلها بتحبك انتى مطربة جامدة ”.

واضافت فيفى عبده معلقة: “والله لو مش عندى شغل لأنزل واقعد تحت رجليكي واخلى بالى منك واطلعك من اللى انتى فيه اشوفك بألف خير وعافية انتى بنوتة جدعة وربنا يخليلك ولادك قومى لفنك لأنه ميتعوضش العين بتعمل اكتر من كدة قومى”.

وكان تداول أنباء عن انتقال الفنانة شيرين إلى منزل مصممة الأزياء ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوى الحاد، والخروج من العزلة التي كانت قد فرضتها على نفسها خلال الأيام الماضية، داخل منزلها.

أزمة شيرين عبد الوهاب

من ناحية أخرى، علق الإعلامي عمرو أديب، على ملف أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "مفيش معلومة طلعت امبارح عن شيرين صح ".

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : " كل اللي اتقال عن شيرين امبارح والنهادرة غلط ".

وتابع عمرو اديب: "كل املي إن شيرين عبد الوهاب تكون كويسة وناس كتير من القريبيين منها يتحدثون عن أمور معقدة".

في سياق متصل، طالب الشاعر تامر حسين الدولة بالتدخل الفوري لرعاية الفنانة شيرين عبد الوهاب ، بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الحالية.