الصين تحظر منتجات الأمن السيبراني من شركات أميركية وإسرائيلية

أصدرت الصين تعليمات للشركات في البلاد بعدم استخدام منتجات الأمن السيبراني من شركات أميركية وإسرائيلية بما في ذلك "بالو ألتو نتوركس" (Palo Alto Networks) و"فورتينت" (Fortinet) و "تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز" (Check Point Software Technologies)، وذلك وفقاً لتوجيه حكومي اطلعت عليه بلومبرغ نيوز.

التعليمات تتطلب من المؤسسات تحديد ما إذا كانت تستخدم أي منتجات للأمن السيبراني من الشركات المحددة والتخلي عنها واستخدام تقنيات محلية بحلول النصف الأول من 2026. ووفقاً للإرشادات، فإن استخدام الشركات الصينية لمثل هذه المنتجات قد يؤدي إلى إرسال بيانات حساسة إلى الخارج أو خلق ثغرات أخرى للعملاء.

صلات بوكالات الاستخبارات

كما اتهمت الوثيقة الشركات الأميركية والإسرائيلية بوجود صلات لها بوكالات الاستخبارات، رغم أنها لم تقدم دليلاً على تلك الادعاءات أو توضح القضايا الأمنية المعنية.