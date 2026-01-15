أسهم بلغاريا تصبح الأفضل أداءً عالمياً بعد انضمامها لمنطقة اليورو



يعود الفضل في انتعاش سوق الأسهم البلغارية إلى تبنيها لليورو، والذي أسهم في تحقيقها أفضل أداء عالمي ببداية عام 2026، وقد يُساعد ذلك في تحسين التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، وفقاً لبيتر تشوبانوف، نائب محافظ البنك المركزي.

قفز مؤشر "صوفيكس" (SOFIX) في صوفيا بنسبة 18% منذ انضمام بلغاريا، أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، إلى منطقة العملة الموحدة في الأول من يناير، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع بين أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً للأسهم تتابعها بلومبيرغ.

وفي العام الماضي، حقق مؤشر الأسهم البلغارية مكاسب بنسبة 30%، وهو أفضل أداء له منذ عام 2021.

انضمام بلغاريا لليورو يعزز ثقة المستثمرين

قال تشوبانوف، خلال مؤتمر مالي في فيينا، أن تبني البلاد لعملة اليورو يسير بسلاسة مع تزايد القبول الشعبي، وعدم وجود مؤشرات على ارتفاع كبير في التضخم، وأن 50% فقط من العملة المحلية (الليف) لا تزال متداولة بعد عشرة أيام من بدء التحول.