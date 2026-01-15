ملادينوف: فرصة فريدة للشعب الفلسطيني في غزة وتمكين لجنة التكنوقراط

أكد المبعوث الأممي السابق لعملية السلام بالشرق الأوسط ملادينوف، أن عليهم ضمان تمكين لجنة التكنوقراط الفلسطينية والتأكد من أنها تدرك بشكل كاف الوضع على الأرض في غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وقال: «أتمنى أن يتعاون الجميع سواء مع لجنة التكنوقراط ومع مكتبي لإنجاح هذه العملية»، موضحًا أن هناك فرصة فريدة للشعب الفلسطيني وللفلسطينيين في غزة الذين مروا بفترة بالغة الصعوبة.



وتابع: «لجنة التكنوقراط تمتلك مزيجًا جيدًا من الخبرات الفنية ما يمكنها من التعامل سريعًا مع المشكلات»، مضيفًا: «نأمل أن تبدأ لجنة التكنوقراط في دراسة دقيقة للخطط التي يجب وضعها في جميع القطاعات».