الأنبا عمانوئيل يستقبل رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، والمشرف على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

وعبر نيافة الأنبا عمانوئيل عن مدى سعادته وتقديره بهذه الزيارة، وتقديم التهنئة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس روح الأخوة، والترابط، والمحبة التي يتميز بها أبناء مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، أعرب رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة عن تمنياته بأن يكون زمن الأعياد هذه مليئًا بالخير والسعادة على المسيحيين، والمصريين جميعًا، وأن يمن الله على مصر بالمزيد من الأمن، والأمان، والاستقرار، والتقدم، والازدهار.