قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة الأحد المقبل
بدء التشغيل التجاري لمحطة الحاويات رقم 1 بالسخنة.. خطوة استراتيجية نحو العالمية
مدبولي: بدء تشغيل محطة البحر الأحمر للحاويات يوم مهم في تاريخ موانئ مصر
بتهمة التجسس.. روسيا تطرد دبلوماسيا من السفارة البريطانية في موسكو
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في تايلاند إلى 32 قتيلا
زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة "توياما" في اليابان
كيلو البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم 15 يناير في الأسواق
بث مباشر.. مدبولي يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر للحاويات
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة نهارًا وبرودة شديدة ليلًا
تخفيضات عيد الشرطة وقرب رمضان.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد
الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمستشفيات الجيزة خلال عام 2025
وكالة الأنباء الأردنية: هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يستقبل رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد
التهنئة بعيد الميلاد المجيد
ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، والمشرف على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

وعبر نيافة الأنبا عمانوئيل عن مدى سعادته وتقديره بهذه الزيارة، وتقديم التهنئة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس روح الأخوة، والترابط، والمحبة التي يتميز بها أبناء مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، أعرب رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة عن تمنياته بأن يكون زمن الأعياد هذه مليئًا بالخير والسعادة على المسيحيين، والمصريين جميعًا، وأن يمن الله على مصر بالمزيد من الأمن، والأمان، والاستقرار، والتقدم، والازدهار.

الأنبا عمانوئيل عياد الكاثوليك الميلاد عيد الميلاد إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك إيبارشية طيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

ترشيحاتنا

شيخ مشايخ البشارية

محافظ أسوان ينعى الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية: أحد رموز العمل العام

العيد القومى

أسوان تحتفل اليوم بعيدها القومى الـ 55

كورنيش المنيا يتنزين بالنخيل الملكي

المنيا.. تجميل وتشجير كورنيش النيل بالنخيل الملكي والمساحات الخضراء |شاهد

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد