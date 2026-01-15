قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة الأحد المقبل
بدء التشغيل التجاري لمحطة الحاويات رقم 1 بالسخنة.. خطوة استراتيجية نحو العالمية
مدبولي: بدء تشغيل محطة البحر الأحمر للحاويات يوم مهم في تاريخ موانئ مصر
بتهمة التجسس.. روسيا تطرد دبلوماسيا من السفارة البريطانية في موسكو
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في تايلاند إلى 32 قتيلا
زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة "توياما" في اليابان
كيلو البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم 15 يناير في الأسواق
بث مباشر.. مدبولي يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر للحاويات
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة نهارًا وبرودة شديدة ليلًا
تخفيضات عيد الشرطة وقرب رمضان.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد
الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمستشفيات الجيزة خلال عام 2025
وكالة الأنباء الأردنية: هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر أسعار الاشتراك «الإلزامى» بصندوق التأمين الطبي ضد أخطاء المهنة

التأمين الطبي
التأمين الطبي
عبدالصمد ماهر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 303 لسنة 2025 بتاريخ 14 يناير 2026، متضمنا أسعار الاشتراك بالتغطية التأمينية للأخطاء الطبية، وذلك تطبيقا لقانون المسئولية الطبية الذى يلزم جميع أعضاء المهن الطبية وكذلك المنشآت بالاشتراك فى صندوق التأمين.
 

 قيمة الاشتراك (السنوى) للأشخاص

أولا: ستكون قيمة الاشتراك (السنوى) للأشخاص كالتالى:
1- الأطباء البشريون: 
أ- الممارس العام: 240 جنيها.
ب-  الدرجات التخصصية الأخرى: 920 جنيها.


2- أطباء الأسنان وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى:
أ- الممارس العام: 160 جنيها.
ب- الدرجات التخصصية الأخرى: 400 جنيه.

3- الصيادلة: 240 جنيها.
4- الفئات الأخرى: 100 جنيه.
.......
ثانيا: ستكون قيمة الاشتراك (السنوى) للمنشآت كالتالى:
1- مستشفى أقل من 50 سرير: 24 ألف جنيه.
2- مركز طبى: 9600 جنيه.
3- مركز أشعة: 2600 جنيه.
4- مركز تحاليل: 2400 جنيه.
5- صيدلية: 1200 جنيه.

نص القرار على تطبيقه 

ملحوظة: نص القرار على تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسى للصندوق، وبالتالى سيكون التطبيق اعتبارا من 29 أبريل 2026.

جدير بالذكر أنه تم إصدار لائحة النظام الأساسى للصندوق بتاريخ 29 أكتوبر 2025.
كما  تم إعداد نموذج وثيقة التأمين بتاريخ 25 شهر نوفمبر 2025.

أخطاء المهنة التأمين الطبي الهيئة العامة للرقابة المالية أسعار الإشتراك المسئولية الطبية المهن الطبية المنشآت الصيادلة الدرجات التخصصية أطباء الأسنان مركز طبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

ترشيحاتنا

شيخ مشايخ البشارية

محافظ أسوان ينعى الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية: أحد رموز العمل العام

العيد القومى

أسوان تحتفل اليوم بعيدها القومى الـ 55

كورنيش المنيا يتنزين بالنخيل الملكي

المنيا.. تجميل وتشجير كورنيش النيل بالنخيل الملكي والمساحات الخضراء |شاهد

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد