ننشر أسعار الاشتراك «الإلزامى» بصندوق التأمين الطبي ضد أخطاء المهنة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 303 لسنة 2025 بتاريخ 14 يناير 2026، متضمنا أسعار الاشتراك بالتغطية التأمينية للأخطاء الطبية، وذلك تطبيقا لقانون المسئولية الطبية الذى يلزم جميع أعضاء المهن الطبية وكذلك المنشآت بالاشتراك فى صندوق التأمين.



قيمة الاشتراك (السنوى) للأشخاص

أولا: ستكون قيمة الاشتراك (السنوى) للأشخاص كالتالى:

1- الأطباء البشريون:

أ- الممارس العام: 240 جنيها.

ب- الدرجات التخصصية الأخرى: 920 جنيها.



2- أطباء الأسنان وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى:

أ- الممارس العام: 160 جنيها.

ب- الدرجات التخصصية الأخرى: 400 جنيه.



3- الصيادلة: 240 جنيها.

4- الفئات الأخرى: 100 جنيه.

ثانيا: ستكون قيمة الاشتراك (السنوى) للمنشآت كالتالى:

1- مستشفى أقل من 50 سرير: 24 ألف جنيه.

2- مركز طبى: 9600 جنيه.

3- مركز أشعة: 2600 جنيه.

4- مركز تحاليل: 2400 جنيه.

5- صيدلية: 1200 جنيه.

نص القرار على تطبيقه

ملحوظة: نص القرار على تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسى للصندوق، وبالتالى سيكون التطبيق اعتبارا من 29 أبريل 2026.

جدير بالذكر أنه تم إصدار لائحة النظام الأساسى للصندوق بتاريخ 29 أكتوبر 2025.

كما تم إعداد نموذج وثيقة التأمين بتاريخ 25 شهر نوفمبر 2025.