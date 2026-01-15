أهم النصائح المرورية لتجنب حوادث الشبورة الكثيفة |فيديو

أكد أحمد هشام، الخبير المروري، أن الأحوال الجوية يكون لها تأثير على حركة المرور، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة في فترة الشبورة، وانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف الخبير المروري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل مواطن عليه أن يعمل متابعة لحالة السيارة بالكامل قبل التحرك من مكانها.

ولفت إلى أن كل مواطن عليه أن يسير بسرعة منخفضة للتعامل مع أي مشكلة قد تحدث في الطريق، وأنه في حالة حدوث مشكلة بالسيارة يجب الاتصال بالطوارئ.

تنسيق كامل بين المرور والأرصاد الجوية



وأوضح هشام أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة الحالة الجوية وأي متغيرات قد تؤثر على الطرق، مؤكدًا أن هذا التنسيق ساهم في منع وقوع حوادث مرورية خلال فترة الإجازة.

وأضاف أن الجاهزية المسبقة والتدخل السريع كان لهما دور كبير في الحفاظ على الانضباط المروري.

تكثيف الخدمات المرورية والالتزام بقواعد السير



ولفت الخبير المروري إلى أنه تم تعزيز وتكثيف الخدمات المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، مع انتشار رجال المرور لضمان التزام قائدي المركبات بقواعد المرور، الأمر الذي أسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق، وعدم تسجيل أي حوادث تذكر.