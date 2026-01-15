قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال
روسيا تعلن التعرّف على ضابط استخبارات بريطاني غير مُعلن وتتخذ إجراءً مهمًا ضد سفيرة لندن
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة "جيفو" اليابانية
اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 | تداول أسئلة وإجابات "دين القليوبية" بتليجرام
قافلة «زاد العزة» الـ 117 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح
قفزة 75% في التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال 2024 وصادرات مصرية تقترب من مليار دولار
المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
اليوم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
السلطة القضائية في إيران تنفي إصدارها أي حكم بإعـ.ـدام عرفان سلطاني
أهم النصائح المرورية لتجنب حوادث الشبورة الكثيفة |فيديو
أكد أحمد هشام، الخبير المروري، أن الأحوال الجوية يكون لها تأثير على حركة المرور، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة في فترة الشبورة، وانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف الخبير المروري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل مواطن عليه أن يعمل متابعة لحالة السيارة بالكامل قبل التحرك من مكانها.

ولفت إلى أن كل مواطن عليه أن يسير بسرعة منخفضة للتعامل مع أي مشكلة قد تحدث في الطريق، وأنه في حالة حدوث مشكلة بالسيارة يجب الاتصال بالطوارئ.

تنسيق كامل بين المرور والأرصاد الجوية


وأوضح هشام أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة الحالة الجوية وأي متغيرات قد تؤثر على الطرق، مؤكدًا أن هذا التنسيق ساهم في منع وقوع حوادث مرورية خلال فترة الإجازة.

وأضاف أن الجاهزية المسبقة والتدخل السريع كان لهما دور كبير في الحفاظ على الانضباط المروري.

تكثيف الخدمات المرورية والالتزام بقواعد السير


ولفت الخبير المروري إلى أنه تم تعزيز وتكثيف الخدمات المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، مع انتشار رجال المرور لضمان التزام قائدي المركبات بقواعد المرور، الأمر الذي أسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق، وعدم تسجيل أي حوادث تذكر.

الأحوال الجوية الخبير المروري المرور الشبورة صباح البلد

