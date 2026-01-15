قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي دمر 10 آلاف خيمة على شاطئ غزة

أ ش أ

 أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد مأساوية وتعقيدًا على كل المستويات، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول الآليات والمعدات، بالإضافة إلى البيوت المتنقلة (الكرفانات) اللازمة لتوفير مأوى مناسب للمواطنين.


وقال الشوا - في مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم  إن "المنخفض الأخير أدى إلى تدمير ما يقارب 10 آلاف خيمة على شاطئ غزة، ما ترك العديد من الأسر، معظمها من الأطفال والنساء، بلا مأوى، مؤكدا أن المحاولات الحالية تركز على تثبيت الأوضاع وتقديم الدعم الطارئ للسكان".


وأوضح أن الاحتلال يسيطر على 60% من مساحة القطاع، فيما يعيش 2.2 مليون نسمة على 90 كم  فقط، مع وجود 61 مليون طن من الركام و960 مترًا من النفايات المنتشرة في مختلف المناطق، إضافة إلى تدمير شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، ما خلق حالة إنسانية صعبة للغاية.


وأشار الشوا، إلى أن نقص الوقود والكهرباء أثر بشكل مباشر على تشغيل المستشفيات، لاسيما مع تدمير الاحتلال الإسرائيلي 85% من المنظومة الطبية، وتشغيل ما تبقى بشكل جزئي فقط، مضيفا أن الأدوية التي دخلت بالكاد تكفي 10% من الاحتياجات المعتادة، مع وجود نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة وأمراض الأطفال والأمراض التنفسية والمعوية، والتي ازدادت مع موجة الأمطار الأخيرة التي أغرقت ممتلكات المواطنين وملابسهم، ما أدى لانخفاض درجات حرارة أجساد الأطفال.

