لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
أخبار البلد

نقيب المهندسين يكرم الكوادر الإدارية والفنية المتعاونة في تنظيم برنامج PMP

الديب أبوعلي

كرم طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، عددا من المهندسين والكوادر الإدارية بالنقابة العامة للمهندسين من القائمين على تنظيم برنامج (PMP) والبرنامج الثاني من دورة (CAPM)، تقديرًا لجهودهم المتميزة المبذولة للخروج بتنظيم البرنامجين بصورة مشرفة تليق بمكانة المهندسين المصريين.

جاء ذلك بمشاركة المهندس محمود عرفات الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية، والدكتور معتز طلبة أمين الصندوق، والاستشاري أحمد السيد المحاضر الدولي المعتمد لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية بالنقابة، وعلى هامش تكريم أوائل خريجي برنامج (PMP) الحاصلين على الشهادة الدولية وأوائل خريجي البرنامج الثاني من دورة (CAPM).

كما كرم نقيب المهندسين، المهندس الاستشاري أحمد السيد، تقديرًا لجهوده الاستثنائية وعطائه المخلص، والدور المحوري الذي اضطلع به في إدارة برنامج (PMP-CAPM)، ونجاحه في تدريب 10000 مهندس في وقت قياسي وبشكل تطوعي، وما بذله من وقت وخبرة وجهد تطوعي خالص، عكس إيمانه برسالة النقابة وحرصه على الارتقاء بمستوى المهندسين المصريين مهنيًا وفق أعلى المعايير الدولية.

وقدم له درعًا باسم نقابة المهندسين، تعبيرًا عن بالغ التقدير والامتنان لما قدّمه من جهد تطوعي مخلص وعطاء مهني رفيع المستوى، أسهم بشكل مباشر في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه التدريبية على النحو الذي يليق بمكانة النقابة والمهندسين المصريين.

يذكر أنه كان من بين قائمة التكريم: هبة ياسين- المستشار الإعلامي لنقيب المهندسين، والمهندسة ابتسام خضر- وكيل شعبة الهندسة المعمارية، والمهندس ميلاد فكري، والمهندسة دينا إبراهيم، والمهندسة إنجي محمد بـ (إدارة تكنولوجيا المعلومات).

