لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
برلمان

نائب: نتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية ترجمة عملية لنجاح مصر في فرض رؤيتها

الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ
الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن نتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة تمثل محطة فارقة في مسار القضية بل وتعكس مجددًا الدور التاريخي والثابت لمصر باعتبارها الحصن المنيع والداعم الأول لحقوق الشعب الفلسطيني، وصاحبة الرؤية الأكثر توازنًا وقدرة على إدارة هذا الملف شديد التعقيد.

وأضاف "أبو الفتوح" في بيان له ، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة من الجهود المتواصلة التي قادتها الدبلوماسية المصرية، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإنجاح مرحلته الأولى، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، على أساس موقف فلسطيني موحد تجاه تنفيذ بنود الاتفاق، بما يضمن حماية المدنيين ووقف نزيف الدم داخل القطاع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إعلان حركة حماس استعدادها لتسليم مؤسسات الحكم في قطاع غزة إلى لجنة تكنوقراط مستقلة، يعد تطورًا بالغ الأهمية، وخطوة جادة نحو إنهاء ما يقرب من عامين من الدمار والمعاناة الإنسانية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة قوامها الإدارة الرشيدة وإعادة الإعمار، بعيدًا عن الاستقطاب والصراعات السياسية.

وشدد "أبو الفتوح"، على أن الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التوافق الفلسطيني يجب أن تنصب خلال المرحلة المقبلة على الإسراع بتشكيل لجنة التكنوقراط، باعتبارها الإطار الأنسب لإدارة شؤون القطاع، مؤكدًا أن قبول مختلف الأطراف بهذه الآلية يعكس ثقة مطلقة في النزاهة والاحترافية المصرية، وفي قدرتها على تقديم حلول واقعية تحظى بإجماع واسع.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأن الدبلوماسية المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في إدارة هذا الملف الشائك بحنكة وحكمة، متجاوزة الدور التقليدي للوساطة، لتؤسس لمرحلة جديدة تتعلق ببناء منظومة حكم وإدارة داخل قطاع غزة، بما يحفظ وحدة القرار الفلسطيني ويمنع محاولات فرض حلول قسرية من الخارج.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن هذه الخطوات، التي تتم بالتوافق مع الإدارة الأمريكية وعدد من القوى الدولية الفاعلة، تكشف بوضوح عن انتصار الرؤية المصرية التي أُعلنت قبل أكثر من عام، والتي أكدت رفض مصر القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، رغم التصريحات المتطرفة الصادرة عن حكومة نتنياهو في هذا الشأن، مشددًا على أن مصر نجحت في فرض كلمتها وإرادتها السياسية على المجتمع الدولي انطلاقًا من ثوابت تاريخية وأخلاقية لا تقبل المساومة.

اجتماع الفصائل الفلسطينية الشعب الفلسطيني الدبلوماسية المصرية وقف إطلاق النار في غزة حركة حماس

