رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
فرنسا ترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
المغرب ملك ركلات الترجيح.. سلسلة انتصارات تاريخية عبر جميع الفئات
بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026
آثار أسوان : نركز على تسجيل وتوثيق الآثار بصفة مستمرة

فهمي محمود الأمين
فهمي محمود الأمين
البهى عمرو

أكد فهمي محمود الأمين، مدير الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، أن محافظة أسوان تمثل مخزناً هاماً للآثار الفرعونية واليونانية والرومانية على ضفاف النيل، من معابد أبو سمبل وجزيرة فيلة إلى مقابر النبلاء غرب أسوان ومعبد كوم أمبو، موضحا أن المدينة تحتوي على معابد ومقابر ومواقع أثرية متنوّعة تعكس تاريخ المنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور الرومانية.

وأضاف «الأمين»، خلال لقاء خاص في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني وسارة سراج أن العام 2024 شهد اكتشافات أثرية بارزة في مقابر النبلاء بمنطقة آغا خان غرب أسوان، شملت مقابر من العصر اليوناني والروماني، تضمنت تابوتًا من الحجر الجيري يوضح طبقات الدفن المختلفة، مشيرا إلى استمرار البعثة المصرية في الكشف عن 3 مقابر تعود لعصر الدولة القديمة والوسطى، مؤكداً أن هذه الاكتشافات تعزز الفهم التاريخي للمنطقة وتفتح آفاقاً لدراسات أثرية جديدة.

أكد الأمين أن الإدارة تركز على تسجيل وتوثيق الآثار بصفة مستمرة للحفاظ عليها، مع تنفيذ عمليات ترميم دورية للحفاظ على جودتها وجمالها، لافتا إلى تطوير المسارات السياحية وتركيب أنظمة إضاءة متخصصة لا تؤثر على الآثار، لضمان تجربة زيارة آمنة وجذابة للزوار، مشددا على أهمية التوعية بأساليب حماية الآثار، خاصة فيما يتعلق بالإضاءة وتقنيات العرض الحديثة.

