عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة
«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12
شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل مكرونة بينك صوص بالجمبري..بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مكرونة بينك صوص بالجمبري
طريقة عمل مكرونة بينك صوص بالجمبري
هاجر هانئ

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة،  طريقة عمل مكرونة بينك صوص بالجمبري، فهي من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

مقادير مكرونة بينك صوص بالجمبري


● ½ كيلو جمبري

● مكرونة فوتوتشيني مسلوقة

● ثوم باودر

● بابريكا مدخنة

● ملح

● فلفل

● زيت زيتون

● زبدة

للمرقة:
● قشر جمبري
● صلصة
● عصير طماطم
● جزر مكعبات
● أعواد كرفس
● بصل مقطع أربع
● ورق لورا
● ملح
● فلفل أسود حب
● لبن
● ماء مغلي


للوجه:
● زعتر فريش


طريقة تحضير مكرونة بينك صوص بالجمبري


فى طاسة على النار يوضع زيت زيتون، قشر جمبري، بصل مفروم، كرفس مفروم، جزر، و تشوح المكونات
تضاف مرقة، عصير طماطم، صلصة طماطم، ورق لورا، ملح، فلفل حب
وتقلب المكونات و تترك المكونات على النار
وتضرب المكونات بالهاند بلندر ثم تصفى الشوربة جيداً
يضاف لبن و تقلب المكونات
تضاف المكرونة المسلوقة
فى بولة يوضع جمبري، ثوم باودر، بابريكا مدخنة، ملح، فلفل، و يتبل الجمبرى جيداً
في طاسة على النار، توضع زبدة ثم يوضع الجمبري المتبل و يشوح الجمبري ثم يوضع قليل من الشوربة
توضع المكرونة في طبق التقديم و على الوجه الجمبري مع زعتر فريش
ثم تقدم.

مكرونة بينك صوص بالجمبري طريقة عمل مكرونة بينك صوص بالجمبري مقادير مكرونة بينك صوص بالجمبري الشيف ساندرا مكاري

