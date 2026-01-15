طريقة عمل مكرونة بينك صوص بالجمبري..بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بينك صوص بالجمبري، فهي من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.
مقادير مكرونة بينك صوص بالجمبري
● ½ كيلو جمبري
● مكرونة فوتوتشيني مسلوقة
● ثوم باودر
● بابريكا مدخنة
● ملح
● فلفل
● زيت زيتون
● زبدة
للمرقة:
● قشر جمبري
● صلصة
● عصير طماطم
● جزر مكعبات
● أعواد كرفس
● بصل مقطع أربع
● ورق لورا
● ملح
● فلفل أسود حب
● لبن
● ماء مغلي
للوجه:
● زعتر فريش
طريقة تحضير مكرونة بينك صوص بالجمبري
فى طاسة على النار يوضع زيت زيتون، قشر جمبري، بصل مفروم، كرفس مفروم، جزر، و تشوح المكونات
تضاف مرقة، عصير طماطم، صلصة طماطم، ورق لورا، ملح، فلفل حب
وتقلب المكونات و تترك المكونات على النار
وتضرب المكونات بالهاند بلندر ثم تصفى الشوربة جيداً
يضاف لبن و تقلب المكونات
تضاف المكرونة المسلوقة
فى بولة يوضع جمبري، ثوم باودر، بابريكا مدخنة، ملح، فلفل، و يتبل الجمبرى جيداً
في طاسة على النار، توضع زبدة ثم يوضع الجمبري المتبل و يشوح الجمبري ثم يوضع قليل من الشوربة
توضع المكرونة في طبق التقديم و على الوجه الجمبري مع زعتر فريش
ثم تقدم.