طريقة عمل مكرونة بينك صوص بالجمبري..بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بينك صوص بالجمبري، فهي من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

مقادير مكرونة بينك صوص بالجمبري



● ½ كيلو جمبري

● مكرونة فوتوتشيني مسلوقة

● ثوم باودر

● بابريكا مدخنة

● ملح

● فلفل

● زيت زيتون

● زبدة

للمرقة:

● قشر جمبري

● صلصة

● عصير طماطم

● جزر مكعبات

● أعواد كرفس

● بصل مقطع أربع

● ورق لورا

● ملح

● فلفل أسود حب

● لبن

● ماء مغلي



للوجه:

● زعتر فريش



طريقة تحضير مكرونة بينك صوص بالجمبري



فى طاسة على النار يوضع زيت زيتون، قشر جمبري، بصل مفروم، كرفس مفروم، جزر، و تشوح المكونات

تضاف مرقة، عصير طماطم، صلصة طماطم، ورق لورا، ملح، فلفل حب

وتقلب المكونات و تترك المكونات على النار

وتضرب المكونات بالهاند بلندر ثم تصفى الشوربة جيداً

يضاف لبن و تقلب المكونات

تضاف المكرونة المسلوقة

فى بولة يوضع جمبري، ثوم باودر، بابريكا مدخنة، ملح، فلفل، و يتبل الجمبرى جيداً

في طاسة على النار، توضع زبدة ثم يوضع الجمبري المتبل و يشوح الجمبري ثم يوضع قليل من الشوربة

توضع المكرونة في طبق التقديم و على الوجه الجمبري مع زعتر فريش

ثم تقدم.