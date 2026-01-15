إنشاء مصنع لإنتاج الخشب المضغوط من المخلفات الزراعية بالوادي الجديد | تفاصيل

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي.

حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة في المحافظة، ومنها مصنع إنتاج شكائر الزماط في مدينة الخارجة، ومن المقرر إفتتاحه وتشغيله خلال الفترة المقبلة، وكذلك المجمع الصناعي الحرفي في مركز بلاط، ودراسة إمكانية إقامة مصنع لإنتاج الخشب المضغوط من المخلفات الزراعية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.