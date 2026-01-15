قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة
بكري : تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
مغامرة "سبيد" في أرض الكنانة.. كيف سحر الفراعنة اليوتيوبر الأكثر شهرة في العالم
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج
رسائل نارية من رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين حول دور مصر في منع تهجير الغزاويين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني في زيارة للمتحف المصري الكبير .. صور
تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات
احترس .. هذه الأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان | وتحذير خاص بعد سن الخمسين
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

7 خطوط للوصول إليه بسهولة.. موعد معرض الكتاب 2026 وطريقة حجز التذاكر

معرض الكتاب 2026
معرض الكتاب 2026
خالد يوسف

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن موعد معرض الكتاب 2026 في دورته الـ 57، والذي يعد من أكبر المعارض الخاصة بنشر الكتب وتنظيم الندوات الثقافية، حيث ينتظره عشاق القراءة من عام لآخر، للاطلاع على الإصدارات الخاصة بالكتب والروايات، إذ تعد فرصة عظيمة للملايين من عشاق الكتب في التوجه إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، لاقتناء عدد من الكتب المنشورة، في ظل التطورات الكبيرة من قبل الدولة لإضافة بعض اللمسات الجديدة للمعرض في هذه الدورة.

7 خطوط للوصول إليه بسهولة.. موعد معرض الكتاب 2026 وطريقة حجز التذاكر

من المقرر أن يكون موعد معرض الكتاب 2026 في النسخة السابعة والخمسين في الفترة ما بين 21 يناير حتى 3 فبراير 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث يتوقع أن يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كثيفا، خاصة في ظل حرص الدولة على تطوير المعرض بشكل دوري من خلال تنوع الفعاليات وثراء المحتوى الفكري، إذ وعدت وزارة الثقافة أن معرض الكتاب في هذه النسخة سيكون استثنائيا.

وتم اختيار الكاتب الكبير نجيب محفوظ ليكون شخصية معرض الكتاب في النسخة الحالية، فيما تم اختيار محيي الدين اللباد ليكون شخصية لمعرض كتاب الطفل، فيما ستكون دولة رومانيا ضيف شرف الدورة 57 لمعرض الكتاب.

طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب 2026

تتم طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 بعدد من الخطوات البسيطة

- الدخول للموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

- النقر على أيقونة التذاكر.

- تتحول إلى صفحة جديدة خاصة بحجز التذاكر.  

- انقر على أيقونة حجز التذاكر، ثم قم بإدخال البيانات في الخانات الخاصة بحجز التذاكر.

- تنتقل إلى خانة عدد التذاكر، قم بتحديدها، ثم اختر وسيلة الدفع، ليتم حجز التذاكر بكل سهولة.

طريقة الوصول لمعرض الكتاب

عن طريقة الوصول لمعرض الكتاب، فقد نشر في وقت سابق 7 خطوط للوصول إلى المعرض بكل سهولة وهي (خط عبدالمنعم رياض- خط دوران شبرا –خط النزهة الجديدة خط الأميرية – خط ميدان الجيزة – خط صقر قريش – خط المظلات)، فيما توجد بعض الخطوات العابرة لمحور المشيرة تمر بمعرض الكتاب، والتي جاءت كالتالي:

معرض الكتاب 2026 طريقة حجز التذاكر الهيئة المصرية العامة للكتاب الندوات الثقافية الوصول لمعرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

حبشي يتابع سير و انتظام الخدمات الأساسية بمدينة " سلام مصر" شرق بورسعيد

حبشي يتابع سير وانتظام الخدمات الأساسية بمدينة "سلام مصر" شرق بورسعيد

المتهمين

سقوط لصوص سرقة أغطية الصرف الصحى بقنا

المتهمين

لهو الأطفال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالتجمع

بالصور

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد