أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن موعد معرض الكتاب 2026 في دورته الـ 57، والذي يعد من أكبر المعارض الخاصة بنشر الكتب وتنظيم الندوات الثقافية، حيث ينتظره عشاق القراءة من عام لآخر، للاطلاع على الإصدارات الخاصة بالكتب والروايات، إذ تعد فرصة عظيمة للملايين من عشاق الكتب في التوجه إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، لاقتناء عدد من الكتب المنشورة، في ظل التطورات الكبيرة من قبل الدولة لإضافة بعض اللمسات الجديدة للمعرض في هذه الدورة.

7 خطوط للوصول إليه بسهولة.. موعد معرض الكتاب 2026 وطريقة حجز التذاكر

من المقرر أن يكون موعد معرض الكتاب 2026 في النسخة السابعة والخمسين في الفترة ما بين 21 يناير حتى 3 فبراير 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث يتوقع أن يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كثيفا، خاصة في ظل حرص الدولة على تطوير المعرض بشكل دوري من خلال تنوع الفعاليات وثراء المحتوى الفكري، إذ وعدت وزارة الثقافة أن معرض الكتاب في هذه النسخة سيكون استثنائيا.

وتم اختيار الكاتب الكبير نجيب محفوظ ليكون شخصية معرض الكتاب في النسخة الحالية، فيما تم اختيار محيي الدين اللباد ليكون شخصية لمعرض كتاب الطفل، فيما ستكون دولة رومانيا ضيف شرف الدورة 57 لمعرض الكتاب.

طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب 2026

تتم طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 بعدد من الخطوات البسيطة

- الدخول للموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

- النقر على أيقونة التذاكر.

- تتحول إلى صفحة جديدة خاصة بحجز التذاكر.

- انقر على أيقونة حجز التذاكر، ثم قم بإدخال البيانات في الخانات الخاصة بحجز التذاكر.

- تنتقل إلى خانة عدد التذاكر، قم بتحديدها، ثم اختر وسيلة الدفع، ليتم حجز التذاكر بكل سهولة.

طريقة الوصول لمعرض الكتاب

عن طريقة الوصول لمعرض الكتاب، فقد نشر في وقت سابق 7 خطوط للوصول إلى المعرض بكل سهولة وهي (خط عبدالمنعم رياض- خط دوران شبرا –خط النزهة الجديدة خط الأميرية – خط ميدان الجيزة – خط صقر قريش – خط المظلات)، فيما توجد بعض الخطوات العابرة لمحور المشيرة تمر بمعرض الكتاب، والتي جاءت كالتالي: