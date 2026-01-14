وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر

علق أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على اختيار محي الدين اللباد شخصية معرض الكتاب للطفل هذا العام.

وقال أحمد فؤاد هنو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" محي الدين اللباد علامة بارزة في تصميمات الكتب والصحف وكتب الاطفال ".

وتابع أحمد فؤاد هنو :" مصممي الصفحات والكتب يتبعون اكواد محي الدين اللباد وكان شخصية مبدعة ".

واكمل هنو: " معرض الكتاب بؤرة ثقافية ومعرفية تخدم قطاعات كثيرة سواء من الشباب والناشرين والدارسين والباحثين".



وأكمل احمد فؤاد هنو :" معرض الكتاب به فعاليات فنية وثقافية وإبداعية يعبر عن الثقافة المصرية ويسهم في تواجد زخم ثقافي والعام الماضي عدد زائري المعرض كان 5.8 مليون فرد والعام الحالي نتطلع لكسر 6 ملايين زار لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر وعدد العارضين يقترب من 7000 عارض وهي اكبر مشاركة دولية ".

ولفت أحمد فؤاد هنو :" سيكون هناك 100 حفل توقيع كتاب جديد ضمن فعاليات معرض الكتاب “ دولة رومانيا ضيف شرف السخة المقبلة من معرض الكتاب”.

وتابع أحمد فؤاد هنو:" لدينا تطبيق إلكتروني يحمل اسم كتابي سيكون ناطقا مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة ".



