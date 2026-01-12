قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سفيرة رومانيا: اختيارنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تتويج لـ120 عامًا من العلاقات مع مصر
تحقيقات وملفات

منة الشرقاوي: معرض الكتاب مساحة للحوار الثقافي واكتشاف العالم عبر المعرفة

منة الشرقاوي
منة الشرقاوي
جمال عاشور

قالت الإعلامية منة الشرقاوي، مقدمة مؤتمر معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض يتحول في كل عام إلى مساحة مفتوحة لاكتشاف العالم من خلال الثقافة، ومنصة للتلاقي الفكري بين الشعوب، حيث يصبح الحوار الثقافي أداة أساسية لفهم الآخر، وتبادل المعرفة، وتعميق الروابط بين الأمم.


وأضافت الشرقاوي، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المعرض لا يقتصر على كونه حدثًا لعرض الكتب، بل يمثل تجربة ثقافية متكاملة، تتجسد فيها قيم الانفتاح والتنوع، ويُعاد من خلالها طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بالإنسان، والهوية، والمستقبل.


وأوضحت أن المعرض يكرم هذا العام دولة رومانيا باعتبارها ضيف شرف الدورة، احتفاءً بتاريخ طويل من الإبداع الثقافي والأدبي والفني، وبما تمتلكه من تجربة إنسانية وفكرية غنية تشكلت عبر القرون، وحافظت على أصالتها في مواجهة التحولات الحديثة. وأشارت إلى أن حضور رومانيا في المعرض يمثل نافذة مهمة للتعرف على الأدب والرواية والفن والموسيقى والفكر الروماني، ويمنح الزوار فرصة للاطلاع على ثقافة متجددة تمتزج فيها العراقة بالحداثة، والتجربة الإنسانية بالابتكار الفني.
وأكدت منة الشرقاوي أن رومانيا شكلت على مدار سنوات طويلة جسرًا ثقافيًا مهمًا بين أوروبا والعالم العربي، من خلال ترجمة أعمالها الأدبية، وتنظيم المهرجانات والمعارض، وتبادل الخبرات الفكرية والفنية، بما يعكس حرصها على بناء جسور المعرفة والتفاهم بين الشعوب. ولفتت إلى أن هذه العلاقة الثقافية المشتركة تؤكد أن الثقافة ليست نشاطًا جانبيًا، بل هي أساس للتنمية الفكرية، وتعزيز الحوار بين المجتمعات، وتوسيع مدارك الإنسان عبر التجارب المتنوعة والمستقبلية.


وتابعت أن الثقافة الرومانية تقدم رؤية متكاملة تجمع بين الأدب، والفنون التشكيلية، والموسيقى، والمسرح، والفنون البصرية، إلى جانب البرامج المخصصة للأطفال والشباب، وهو ما يجعل التجربة الثقافية شاملة، تثري الوعي، وتوسع دائرة الخيال، وتؤسس لفهم أعمق للإنسان والمجتمع والتاريخ.


وشددت مقدمة المؤتمر على أن اختيار رومانيا ضيف شرف للمعرض يحمل رسالة واضحة حول أهمية التعاون الثقافي، والاعتراف بدور الثقافة في بناء الوعي المشترك، وإقامة روابط طويلة الأمد بين الشعوب، تسهم في نشر القيم الإنسانية، وتحفيز الإبداع، وتمنح القراء والزوار فرصة للتفاعل مع ثقافة ثرية ومتنوعة، بعيدًا عن الاختزال أو الأحكام المسبقة.


واختتمت منة الشرقاوي تصريحاتها بالتأكيد على أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح من خلال هذه الدورة صفحة خاصة، داعيًا الزوار إلى اكتشاف الأدب والفكر الروماني، والانغماس في تجربته الثقافية، والاستمتاع بما يقدمه من أنشطة وورش ومعارض، ليصبح المعرض ليس مجرد لقاء بالكتب، بل رحلة متكاملة نحو فهم ثقافة جديدة، وتعميق الروابط الفكرية بين مصر ورومانيا، وإثراء الحوار الثقافي المشترك، بما ينسجم مع رسالة المعرض في تعزيز الثقافة والمعرفة والتواصل بين الشعوب.

شيرين عبد الوهاب

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

بسوهاج

أرشيفية

مصر والسنغال

الدواجن

المتهم

ارشيفية

جثة رضيع

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

ويل سميث وأحمد سعد

القط تيمبوس

نانسي صلاح والسحر

محمد مندور

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

شريف سليمان

د. عصام محمد عبد القادر

عبد السلام فاروق

