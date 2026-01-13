بـ 12 لغة.. الأزهر يوثق ملحمة الصمود في غزة بكتاب جديد بمعرض الكتاب

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره كتاب "بيانات الأزهر الشريف بشأن غزة"؛ يجسد ملحمة صمود فكرية وإنسانية في وجه آلة الحرب الصهيونية، موثِّقًا موقف المؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي تجاه حرب الإبادة الجماعية منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر؛ ليكون صوتًا لمن لا صوت لهم.

الأزهر يوثق "ملحمة الصمود" في غزة بكتاب جديد

يسرد الكتاب لمحات من ملحمة دعم الأزهر الشريف للقضية الفلسطينية من خلال عرض البيانات التي صدرت عن الأزهر الشريف خلال الفترة من 7 أكتوبر حتى 3 ديسمبر من عام 2023، وهي الفترة التي شهدت اندلاع العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واشتعال نيران الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، تلك الإبادة التي أدانها الأزهر الشريف بأشدِّ العبارات داعيًا المجتمع الدولي في غير مرة للاضطلاع بمسؤولياته نحو التصدِّي للمعتدي ونصرة المستضعفين.

وحرصًا من مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على توصيل رسالة الأزهر الشريف والتزامه التاريخي تجاه القضية الفلسطينية للعالم؛ صدر هذا الكتاب متضمنًا بيانات الأزهر باثنتي عشرة لغة؛ لتضع أمام العالم موقف الأزهر الشريف من هذا العدوان الغاشم ووقوفه إلى جانب الحق في وجه الظلم والعدوان.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم 4 ، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ ومن أبزرها: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.