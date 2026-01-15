مصلحة الجمارك: نظام ACI حقق طفرة في تسريع الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إنّ نظام المعلومات المسبقة عن الشحنات الجوية (ACI) قد تم تطبيقه بصورة اختيارية منذ عام 2022 لمنح مرونة للمتعاملين مع منظومة التصدير والاستيراد، حيث أثبت نجاحًا في الشحن البحري من خلال تخفيض الإجراءات وتسريع زمن الإفراج الجمركي وتبسيط المعاملات.

خبرة سابقة في الشحن البحري

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ 80% من المتعاملين في الشحن الجوي لديهم خبرة سابقة في الشحن البحري، وبالتالي كان لديهم فهم كامل للإجراءات، بينما تم تدريب النسبة المتبقية البالغة 20% عبر دورات تدريبية "أونلاين" وندوات حضورية لضمان التأقلم مع النظام الجديد قبل إلزاميته في 1 يناير 2026.

وتابع، أن جميع الجهات المعنية في مصر وخارجها، بما في ذلك شركات الطيران وشركات النقل الجوي، قد تم إعلامها بالتطبيق الإلزامي للنظام على الشحنات الجوية التي تتجاوز 50 كيلوغرامًا، مع استمرار التعامل بالطريقة التقليدية للشحنات الأقل من ذلك.

تطبيق النظام

وأوضح أن الأسبوعين الأولين بعد تطبيق النظام شهد معالجة حوالي 4500 بيان جمركي بطريقة سلسة، وتم التعامل مع أي نقص في الرقم التعريفي للـ ACI أو استفسارات المتعاملين فورًا لضمان الإفراج عن الشحنات دون تأخير.

