ليندسي جراهام يزور إسرائيل سعياً لتعزيز دعم تل أبيب في المرحلة الراهنة

أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام عزمه زيارة إسرائيل ولقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين، معتبرا أن الزيارة تأتي "في وقت حرج من تاريخ الشرق الأوسط".

وأكد غراهام، المعروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل، أن هدف الزيارة هو "البناء على الفرص التاريخية التي أتاحتها قيادة الرئيس ترامب، والتصدي للشر ودعم من يضحّون من أجل الحرية".

وأضاف أن الشراكة بين ترامب ونتنياهو كانت من "أقوى التحالفات في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية"، معربًا عن أمله في استمرار تلك الشراكة خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التريث في شنّ ضربات أمريكية على إيران.

الضربة الأمريكية ضد إيران



وأفادت التقارير أن ترامب ونتنياهو، أجريا اتصالاً هاتفياً يوم الأربعاء، وأكد البيت الأبيض إجراء الاتصال بعد أن طلبت صحيفة جيروزاليم بوست تعليقاً إلا أن البيت الأبيض لم يؤكد مضمون الاتصال.