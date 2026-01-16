قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
ليندسي جراهام يزور إسرائيل سعياً لتعزيز دعم تل أبيب في المرحلة الراهنة

أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام عزمه زيارة إسرائيل ولقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين، معتبرا أن الزيارة تأتي "في وقت حرج من تاريخ الشرق الأوسط". 

وأكد غراهام، المعروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل، أن هدف الزيارة هو "البناء على الفرص التاريخية التي أتاحتها قيادة الرئيس ترامب، والتصدي للشر ودعم من يضحّون من أجل الحرية".

 وأضاف أن الشراكة بين ترامب ونتنياهو كانت من "أقوى التحالفات في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية"، معربًا عن أمله في استمرار تلك الشراكة خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التريث في شنّ ضربات أمريكية على إيران.

وأفادت التقارير أن ترامب ونتنياهو، أجريا اتصالاً هاتفياً يوم الأربعاء، وأكد البيت الأبيض إجراء الاتصال بعد أن طلبت صحيفة جيروزاليم بوست تعليقاً إلا أن البيت الأبيض لم يؤكد مضمون الاتصال.

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

