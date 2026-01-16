جمال حمزة: أدعم استمرار حسام حسن.. وقدمنا أقصى ما لدينا في كأس الأمم

أكد جمال حمزة، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر كان بإمكانه الظهور بشكل أفضل خلال مواجهة السنغال، مشيرًا إلى أن ما تحقق في النهاية يُعد أقصى ما يمكن الوصول إليه في ظل قدرات اللاعبين الحالية.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع على قناة MBC مصر 2: «كان ممكن منتخب مصر يخوض لقاء السنغال بتشكيل أفضل من اللي لعب المباراة، لكن في النهاية اللي حصل ده أفضل ما يمكن تحقيقه، نعم إحنا منتخب مصر لكن قدرات اللاعبين دي أقصى قدراتهم».

وشدد حمزة على ضرورة استمرار حسام حسن في قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «أرى أن حسام حسن لابد أن يستمر في مهمته مع منتخب مصر».