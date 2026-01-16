قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلكيًا بالأرقام والتفاصيل .. موعد ميلاد هلال شعبان وبداية أول أيام رمضان 2026 وساعات الصيام المتوقعة
دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب .. أدركها بـ 30 كلمة لا ترد
وزير الإسكان: متابعة مشروعات «حياة كريمة» تضمن سرعة استفادة المواطنين
كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟
ترامب يعلن تأسيس مجلس سلام في غزة.. 15 عضوا لإدارة القطاع
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب .. ردد 310 أدعية في وقت تحقيق الأمنيات
أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب
ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج
"ريكسوس ليفينج" تظهر عالمياً لأول مرة في قلب القاهرة.. تحويل مركز التجارة العالمي لوجهة فندقية فاخرة
قرار منتصف الليل.. قبول استقالة حكومة اليمن وتكليف الزنداني برئاسة الوزراء
الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات
جمال حمزة: أدعم استمرار حسام حسن.. وقدمنا أقصى ما لدينا في كأس الأمم

رباب الهواري

أكد جمال حمزة، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر كان بإمكانه الظهور بشكل أفضل خلال مواجهة السنغال، مشيرًا إلى أن ما تحقق في النهاية يُعد أقصى ما يمكن الوصول إليه في ظل قدرات اللاعبين الحالية.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع على قناة MBC مصر 2: «كان ممكن منتخب مصر يخوض لقاء السنغال بتشكيل أفضل من اللي لعب المباراة، لكن في النهاية اللي حصل ده أفضل ما يمكن تحقيقه، نعم إحنا منتخب مصر لكن قدرات اللاعبين دي أقصى قدراتهم».

وشدد حمزة على ضرورة استمرار حسام حسن في قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «أرى أن حسام حسن لابد أن يستمر في مهمته مع منتخب مصر».

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

هاني سعيد: لاعبا الأهلي والزمالك خارج حسابات بيراميدز

إيهاب الكومي: اللي معاه فلوس بيلعب.. والموهبة مش لاقية طريقها

جمال حمزة: زيزو لم يظهر مع المنتخب.. وأؤيد احتراف حسام عبد المجيد بشرط

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد