الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الزراعة تشن 14 ألف حملة تفتيش على المحلات خلال 2025

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال عام  2025، حيث حققت تقدما ملحوظا في ملفات الرقابة، التدريب، والخدمات الفنية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لضمان سلامة الغذاء ودعم الصادرات الزراعية المصرية.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة هالة ابويوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، استعرضت خلاله أبرز جهود وأنشطة اللجنة، خلال العام الماضي.

وأشارت أبو يوسف إلى نجاح اللجنة في تعزيز كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع، حيث حققت إنجازاً نوعياً بالحصول على اعتماد المواصفة الدولية (ISO 21001 – 2018) الخاصة بنظم إدارة المؤسسات التعليمية (EOMS)، مشيرة إلى تنفيذ نحو 1108 دورة تدريبية مكثفة خلال العام، فضلا عن تأهيل 3200 مطبق مبيدات جديد، ليصل إجمالي المطبقين المؤهلين منذ انطلاق البرنامج إلى 29,285 مطبقاً، كذلك تم تدريب 1156 من مديري محال الاتجار بالمبيدات لضمان التداول الآمن والمسؤول.

وألقت رئيس اللجنة، الضوء على جهود وأعمال الرقابة على أسواق المبيدات، من خلال الحملات التي تم شحنها بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن تنفيذ 14,129 زيارة تفتيشية على محال المبيدات بمختلف المحافظات، تم خلالها ضبط نحو 185.9 طن من المبيدات المخالفة والمغشوشة، و تحرير 371,909 محضر شرطة ضد المخالفين، في خطوة تعكس الحزم في مواجهة التلاعب بصحة المواطنين والإنتاج الزراعي، مشيرة الى وصول عدد المحلات المرخصة رسمياً إلى 8382 محلاً.

وأوضحت انه تم خلال عام 2025،  إصدار 3476 موافقة فنية للاستيراد، شملت مستحضرات تجارية، مواد خام، ومبيدات لأغراض البحث العلمي، فضلا عن إصدار 4612 إفراجاً جمركياً و688 تصريح تداول للمبيدات المصنعة محلياً، وتسجيل 506 مبيداً جديداً لتعزيز البدائل المتاحة أمام المزارعين، إضافة إلى إصدار 182 شهادة (Off-Label)، وهي ميزة تنافسية كبرى للمصدرين المصريين لتلبية اشتراطات الدول المستوردة.

استكمالاً للدور المعرفي للجنة، أشارت "ابويوسف" إلى اصدار  كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية لعام 2025 باللغتين العربية والإنجليزية، ليكون المرجع الأساسي للمزارعين والمصدرين والباحثين، فضلا عن إصدار أكثر من مليون ملصق (تجديد صلاحية) لضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

