انطلاق معرض بغداد الدولي مطلع فبراير بمشاركة أكثر من 2000 شركة

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن معرض بغداد الدولي من المقرر انعقاده مطلع شهر فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 2000 شركة محلية وعربية وأجنبية، في حدث اقتصادي بارز تستضيفه العاصمة بغداد.

وأوضحت هبة التميمي أن نسخة هذا العام، وهي النسخة التاسعة من معرض بغداد الدولي، ستشهد حدثًا مهمًا في عام 2026، يتمثل في تنظيم ما يقارب 30 معرضًا في مختلف القطاعات المهمة في البلاد، وذلك بحسب ما أعلنه وزير التجارة، الذي أكد أهمية هذا المعرض على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

الدخول إلى السوق العراقي

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن المعرض سيشهد مشاركة شركات تدخل السوق العراقي لأول مرة، من بينها شركات من أمريكا اللاتينية، إلى جانب شركات كبرى من الدول الأوروبية، فضلًا عن إبداء شركات أمريكية اهتمامها بالدخول إلى السوق العراقي، وهو ما يعكس المكانة الاقتصادية المتنامية للعراق والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار.

الاجتماعات الثنائية بين الشركات

وأشارت هبة التميمي إلى أن افتتاح المعرض سيتزامن مع عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الشركات المشاركة، بهدف الاستثمار وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات، في ظل استعداد واضح من شركات أمريكية وصينية وأخرى من أمريكا اللاتينية لتعزيز وجودها داخل السوق العراقي.