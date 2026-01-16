رشاد عبدالغني: الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة تأكيد على ثقل مصر الإقليمي

أشاد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، بالنجاح الكبير الذي حققته الجهود المصرية والقيادة السياسية في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، الذي جرى توقيعه بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس الثقل الإقليمي والدولي للدولة المصرية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة ومسؤولية.



وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن التحرك المصري منذ اندلاع الحرب على الشعب الفلسطيني جاء انطلاقًا من ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية، تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وهو ما نجحت فيه القاهرة عبر تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات متواصلة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية.



وأضاف عبدالغني، أن الدور المصري لم يقتصر على الجهود السياسية فقط، بل امتد ليشمل تقديم مساعدات إنسانية غير مسبوقة لأهالي قطاع غزة، من خلال فتح المعابر، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية، واستقبال الجرحى والمصابين، فضلًا عن استمرار الجهود المصرية لإعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.



وأكد رشاد عبدالغني، أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تثبيت التهدئة وتهيئة المناخ لإطلاق مسار سياسي جاد يعيد إحياء عملية السلام على أسس عادلة وشاملة، مشددًا على أن مصر ستظل الطرف الأكثر حرصًا على دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.