تكثيف القصف الإسرائيلي شرق دير البلح وخان يونس واستمرار استهداف المدنيين

قال بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من دير البلح، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة شرق المدينة تكثف القصف المدفعي، وسط إطلاق نيران مكثف من الرشاشات الثقيلة، مع تحليق مستمر للطائرات الحربية والمروحيات التي توجه نيرانها صوب المناطق الشرقية لدير البلح ومخيم البريج في الناحية الشرقية الشمالية للمحافظة الوسطى.

وأضاف «جبر» أن المناطق الشرقية لمدينة خان يونس تشهد منذ فجر اليوم، عمليات نسف متكررة للمنازل والأحياء السكنية، بالتوازي مع إطلاق نيران مكثف من الآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة المواصي الغربية المكتظة بخيام النازحين الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد مسنة فلسطينية وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية” إلى أن المشهد في المناطق الوسطى والجنوبية للقطاع- بما فيها أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة غزة- يشبه إلى حد كبير ما يجري في دير البلح وخان يونس، حيث لا تزال عمليات النسف والتدمير متكررة، فيما تشكل هذه المناطق نحو 58% من مساحة قطاع غزة.