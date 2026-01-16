قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدرب كريستال بالاس يعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم

كريستال بالاس
كريستال بالاس
مجدي سلامة

أعلن أوليفر جلاسنر اليوم الجمعة، أنه سيغادر كريستال بالاس بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم، مشيرا إلى أن قائد الفريق مارك جويهي سيرحل أيضاً.

قاد جلاسنر بالاس للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، وهو أول لقب كبير في تاريخ النادي الممتد لـ 164 عاماً، بالإضافة إلى درع الاتحاد الإنجليزي في أغسطس.

قال جلاسنر للصحفيين: "لقد اتُخذ القرار بالفعل قبل أشهر. اجتمعتُ مع ستيف باريش في أكتوبر، خلال فترة التوقف الدولي".

وأضاف: "تحدثنا مطولاً، وأخبرته أنني لن أوقع عقدًا جديدًا. اتفقنا حينها على أن الأفضل هو إبقاء الأمر بيننا. كان هذا أفضل ما يمكننا فعله، والحفاظ على سرية الأمر لمدة ثلاثة أشهر".

وتابع: "لم أتحدث مع أي نادٍ آخر، وأخبرت اللاعبين بذلك، ووعدتهم اليوم بأنني سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أفضل موسم في تاريخ كريستال بالاس، وأفضل حصيلة نقاط في تاريخه".

واختتم: "نحن الآن أفضل بأربع نقاط مما كنا عليه في هذه المرحلة من الموسم، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة كأس أخرى إلى ملعب سيلهرست بارك".

يُذكر أن كريستال بالاس يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة من 21 مباراة، وقد تأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري الدرجة الخامسة.

أوليفر جلاسنر كريستال بالا مارك جويهي

