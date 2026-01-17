قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم مطروح : هدوء وانضباط مع انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية

مدرسة بمطروح
مدرسة بمطروح
ايمن محمود

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم السبت  انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية  حيث يؤدي 13200 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 125 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .

واكدت  وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الهدوء والالتزام ساد لجان أمتحانات الشهادة الاعدادية في يومها الاول .

واطمأنت من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة على مستوي جميع الادارات التعليمية.

 وأوضحت " وكيل الوزارة " أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مضيفة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح.

وأكدت نادية فتحى أنها شددت على جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة الإلتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والإنضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق اللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حال وجود أي تكاسل أو إهمال في أداء الأعمال المكلفين بها .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية وأحلام الإمام رئيس لجنة الإدارة وأيمن إبراهيم عبدالحميد رئيس لجنة النظام والمراقبة وتامر عزت رئيس مركز توزيع أسئلة الشهادة الاعدادية .

وشددت وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي الإلتزام بالتعليمات وضوابط الإمتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان حيث أنه يعد المسؤل وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها .

ووجهت رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل اللجان و عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية .

كما وجهت مدير المديرية رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الاجابة تمهيدا لتسليمها للكنترول مع ضرورة تحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والإلتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية للشهادة الاعدادية والمقرر انطلاقها صباح السبت السابع عشر من يناير الجاري وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مضيفا إلي ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب .

وأختتمت نادية فتحي تعليماتها لرؤساء اللجان بالتأكيد علي منع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان وحتي نهاية أعمال الامتحانات كذلك الإلتزام الكامل بغلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يومياً لضمان تحقيق عملية إمتحانية منضبطة وفق لتعليمات السيد الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذ

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

