ريال مدريد يبحث عن الفوز الأول تحت قيادة أربيلوا أمام ليفانتي
أحزاب سياسية: رسالة ترامب للرئيس السيسي تعكس قوة مصر في إدارة الأزمات وعدالة موقفها في ملف مياه النيل
تخزن أم تنتظر؟ مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان
انسحاب 3 مرشحين من انتخابات رئاسة الوفد.. والمنافسة تشتعل بين البدوي وسري الدين
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية

أحمد عبد القوى

يحذر البريد المصري المواطنين من محاولات احتيال إلكترونية جديدة، تتم من خلال إرسال رسائل نصية (SMS) إلى المواطنين تدّعي تسجيل مخالفات مرورية وفرض غرامات مالية عليهم وتحتوي أيضا على روابط إلكترونية مزيفة تستهدف اختراق حسابات المواطنين؛ حيث يتم من خلالها طلب بيانات أو حسابات المواطنين الشخصية، بزعم سداد غرامات مخالفات مرورية، مع الإدعاء أنها صادرة من البريد المصري.

 ويوضح البريد المصري أن جميع هذه الرسائل غير صادرة عنه، محذرًا جميع المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى اليقظة والحذر، وعدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل، حفاظًا على سلامة حساباتهم المالية والشخصية

 ويؤكد البريد المصري أن الرسائل الصادرة بشأن المخالفات المرورية تتضمن فقط رابط موقع النيابة العامة الرسمي وهو https://ppo.gov.eg/tr ولا يتم إدراج أي روابط أخرى بخلاف هذا الرابط الرسمي.

يُذكر أن البريد المصري كان قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، في ظل ملاحظة تطور أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وأشكالاً مشابهاً للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين. 

ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال القائمين على هذه المحاولات الاحتيالية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزير الصحة الكويتي

الكويت تستضيف المؤتمر العربي لنقل الدم.. أهم الموضوعات المطروحة

غارات الاحتلال بغزة

إطلاق نار في رفح الفلسطينية.. وإسرائيل تشن غارات على غزة

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

حلول مستدامة.. السودان يرحب بمبادرة ترامب للوساطة في أزمة مياه النيل

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

