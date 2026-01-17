وحدات الجيش السوري تتجه إلى دير حافر لإخراج "قسد" من المدينة.. تفاصيل

قال خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إن وحدات من الجيش العربي السوري دخلت، قبل حوالي ربع ساعة من الآن، باتجاه المعبر الذي يفصل بين قرية حميمه ومدينة دير حافر، تمهيدًا لدخول الوحدات العسكرية السورية إلى المدينة.

وأوضح أن هذه الوحدات تضم مدرعات ودبابات وناقلات جند ومصفحات وآليات عسكرية أخرى، مضيفًا: «حتى هذه اللحظة لم ترد أي معلومات من داخل مدينة دير حافر، في ظل انقطاع الاتصالات داخلها».

وشدد «هملو»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن القرى المحيطة أفادت بعدم وجود أي تحركات لعناصر «قسد» للخروج من مدينة دير حافر، وهو ما كان قد أعلنه قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي مساء أمس.

وأشار إلى أن القوات التابعة للجيش السوري دعت الأهالي، قبل حوالي ساعة من الآن، إلى عدم التوجه إلى منطقة العمليات، التي تضم منطقتي دير حافر ومسكنة، في ظل قيام عناصر تنظيم «قسد» بزرع ألغام خلال الأيام الماضية، إلى جانب مخاوف من وجود تفخيخ وتلغيم للمباني وكافة المراكز داخل المدينتين.

وأضاف أن الجيش السوري طالب الأهالي بعدم العودة إلى مناطقهم حتى صدور تعليمات رسمية بذلك، حفاظًا على سلامتهم، كاشفًا عن المعطيات التي أدت إلى هذه التطورات، قائلًا إن مصادر من داخل «قسد» أفادت بوصول وفد من التحالف الدولي ظهر أمس إلى مدينة دير حافر، برفقة قيادات كردية، في محاولة لإقناع عناصر حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من المدينة.

