تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وحدات الجيش السوري تتجه إلى دير حافر لإخراج "قسد" من المدينة.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إن وحدات من الجيش العربي السوري دخلت، قبل حوالي ربع ساعة من الآن، باتجاه المعبر الذي يفصل بين قرية حميمه ومدينة دير حافر، تمهيدًا لدخول الوحدات العسكرية السورية إلى المدينة.

وأوضح أن هذه الوحدات تضم مدرعات ودبابات وناقلات جند ومصفحات وآليات عسكرية أخرى، مضيفًا: «حتى هذه اللحظة لم ترد أي معلومات من داخل مدينة دير حافر، في ظل انقطاع الاتصالات داخلها».

وشدد «هملو»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن القرى المحيطة أفادت بعدم وجود أي تحركات لعناصر «قسد» للخروج من مدينة دير حافر، وهو ما كان قد أعلنه قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي مساء أمس.

وأشار إلى أن القوات التابعة للجيش السوري دعت الأهالي، قبل حوالي ساعة من الآن، إلى عدم التوجه إلى منطقة العمليات، التي تضم منطقتي دير حافر ومسكنة، في ظل قيام عناصر تنظيم «قسد» بزرع ألغام خلال الأيام الماضية، إلى جانب مخاوف من وجود تفخيخ وتلغيم للمباني وكافة المراكز داخل المدينتين.

وأضاف أن الجيش السوري طالب الأهالي بعدم العودة إلى مناطقهم حتى صدور تعليمات رسمية بذلك، حفاظًا على سلامتهم، كاشفًا عن المعطيات التي أدت إلى هذه التطورات، قائلًا إن مصادر من داخل «قسد» أفادت بوصول وفد من التحالف الدولي ظهر أمس إلى مدينة دير حافر، برفقة قيادات كردية، في محاولة لإقناع عناصر حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من المدينة.
 

