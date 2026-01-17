سري الدين: أطمح إلى زيادة مقرات الوفد إلى 100 خلال الـ 4 أشهر الأولى من رئاستي للحزب

كشف الدكتور هاني سري الدين ، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، عن أهم القرارات التي سيتخذها حال فوزه برئاسة حزب الوفد.

وقال سري الدين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": لدينا أزمات مالية إذا أردنا أن نحللها ، فإن الأزمة الأساسية مرتبطة بالمرتبات والأجور وضمان الالتزام بهذه المرتبات والأجور في جريدة الوفد وموقع الوفد ، وهناك أزمة أخرى مرتبطة بالسيولة النقدية للصرف على فاعلية الحزب وتطوير أداءه .

وتابع نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد: ولاشك أن حزب الوفد في المرحلة الحالية لديه قدر من الودائع يجب أن نستثمرها بشكل أكثر حكمة ، ولابد أن يكون هناك تطوع في سد الفجوة خلال هذه الفترة لحين هيكلة جريدة الوفد وتطوير دخلها النقدي ، واعتقد أن موقع الوفد يمكن أن يحقق ذلك ، وسبق أننا خوضنا هذه التجربة من خلال بعض الإجراءات.

وأضاف: حيث كان في جريدة الوفد الورقية حينما توليت رئاسة مجلس إدارتها كنا نطبع في إحدى الصحف الأخرى ، ونجحنا في نقل الطبع إلى صحيفة أخرى قومية بـ 50 % من التكلفة ، وقمنا بالتخفيض من النفقات الشهرية ونجحنا في زيادة العائد من الموقع ، مما أدى إلى تقليل الفجوة ثم فض هذه الفجوة خلال تلك الفترة ، حيث إنني التزمت شخصيا بسداد هذه الالتزامات المالية ، وكان هناك آخرين تولوا في مرحلة الدكتور عبد السند يمامة سداد هذه الفجوة وسنستمر ، ولكن يجب أن يكون ذلك مصحوب بعملية إصلاح هيكلي مالي.

واختتم: وأيضا كان على عاتقي التزام منذ أن كنت سكرتير عام لحزب الوفد بألا يغلق مقر ، ولكن بالعكس قمنا بفتح مقرات كثيرة وصل عددها إلى 31 مقر ، ونأمل أن نزود هذا العدد إلى 100 مقر خلال الـ 4 أشهر الأولى من فترة رئاستي لحزب الوفد .